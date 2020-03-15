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Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor

Ahmet Ağaoğlu Bize yarayan bir skor değil

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, skorun kendilerine yaramadığını, ligin son maçı bitip son düdük çalıncaya kadar hiç kimsenin bir pozisyon garantisinin olmadığını, yarışın içinde olduklarını ve devam edeceklerini söyledi.

15.03.2020 22:18 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:18
Ahmet Ağaoğlu Bize yarayan bir skor değil

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, skorun kendilerine yaramadığını, ligin son maçı bitip son düdük çalıncaya kadar hiç kimsenin bir pozisyon garantisinin olmadığını, yarışın içinde olduklarını ve devam edeceklerini söyledi.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1-1 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Basın açıklamasını koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli olarak yapan Ağaoğlu, verilmeyen penaltılarının olduğunu belirterek, İlk yarı bariz bir penaltı pozisyonu var. Gaziantep'te sayılmayan gol, burada verilmeyen, VAR'a bile gidilmeyen bir penaltı. Bunları konuşmaya hala devam ediyorsak demek ki hala bir şeyler sıkıntılı. En önemli faktör maçı seyircisiz oynamamız. Seyircisiz oyundan ciddi şekilde en fazla etkilenen bizim sahamızdaki tek ciddi maçımızdı. Seyirci desteğiyle hafta içerisinde 41 bin taraftar istemiştik. Tabi seyirci desteğinden yoksun. Başakşehir açısından baktığımız zaman onlar açısından herhangi bir sıkıntı yok. Motivasyon anlamında biz biraz sıkıntı yaşadık. Her ne kadar son iki gündür seyircisiz atmosferin olumsuzluğundan uzaklaştırmaya çalışsak da belirli ölçüde başarılı olduk ama ilk yarı fırsatları değerlendiremeyince ikinci yarı da Başakşehir'in pozisyonu vardı oradan golü buldular. Net olarak bize yarayan bir skor değil. Verilmeyen goller, verilmeyen penaltılar bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman maçın sonucuna değil ligin sonucuna ciddi şekilde tesis eden pozisyonlar bunlar. Ligin son maçı bitip son düdük çalıncaya kadar hiç kimsenin bir pozisyon garantisinin olmadığını kaydeden Ağaoğlu, Biz yarışın içindeyiz, devam da edeceğiz dedi.

LİG TESCİL EDİLİP TRABZONSPOR ŞAMPİYON İLAN EDİLSİN

Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'ne ligin ertelenmesiyle ilgili bazı kulüplerin başkanlarının talepleri olduğu yönündeki soru üzerine, Burada samimi ve dürüst olmak lazım. Ertelenmeyi isteyenler kimler, onlara bakmak lazım. Bugüne kadar insan sağlığında bu kadar hassas değildik de şuradaki 14 saat içerisinde mi bu kadar hassas olmaya başladık. Bu tür kararları devlet verir. Verilen karar da bir devlet kararı. Bakanlar kurulunda ve onun arkasında çok ciddi ve sıkı çalışma neticesinde alınmış bir karar. Devlet bir karar aldığı zaman, devlet bir karar verdiği zaman bireyler olarak bize o karar uymak, o karara saygı duymak ve dahası yardımcı olmak düşer. Bundan sonra kalkıp o kararı farklı yerlere çekip şöyle olsaydı, böyle olurdu. İtalya'da, Almanya, Fransa'da şöyle oluyor. Alınan kararın üzerinden fikir yürütmek, farklı taraflara çekmek veya farklı şekilde görüş belirtmek hoş bir şey değil. Bende bu maçı seyirciyle oynamak isterdim. Açık ve net ama toplumun doğrusu tektir. Toplumun doğrusunu yaptığınız zaman kendiniz Çin'de doğru olanı yapmış olursunuz. Maçlar seyircisiz oynansın veya bir süre ara verilsin falan bunu söyleyenler belki günü ve ya sezonu kurtarmak gibi bir düşünceden hareketle böyle bir söylemin içerisine giriyor olabilirler. Kimseyi eleştirmek istemiyorum burada ama oyuncuların devam eden kontratları var. Bir erteleme yaptığınız zaman o ertelemenin süresi son derece önemli. Erteleme yaptığınız zaman sadece maç oynanmaz. Erteleme yaptık herkes evine kapansın. Sezon arasına 2-3 hafta ara veriliyor. Lig arasında oyuncular en fazla 7 gün dinleniyorlar ondan sonra 15 günlük bir hazırlık süreci. Oyuncuları tekrar fizik olarak lig mücadelesine hazırlamak kolay değil. Hepsinin boyutlarının çok ince detaylarına kadar araştırılması lazım. Durduğumuz, oturduğumuz yerden ben de o zaman söyleyeyim, 'Biz bugün itibariyle lideriz' Lig tescil edilsin, Trabzonspor şampiyon ilan edilsin. Bu mu yani Bize düşen sorumluluk alınan her karara yardımcı olmak. Eğer federasyonda bu konu tartışılacaksa konuşulacaksa enine boyuna konuşulup tartışılması lazım. Öyle 1-2 kulübün ligler tatil edilsin bilmem ne. Niye tatil edilsin İki gün öncesine kadar gündemde hiç böyle bir şey yokken 3 gün içerisinde liglerin tatil edilmesi için tamamen tatil edilmesi için doğan sebepler neler Demek ki birileri bir şey bekliyor. Bana sorarsanız lig bugün itibariyle tescil edilsin ama buna kargalar bile güler. Devam eden bir mücadele var. Liglere bu kadar fazla ara verilirse, seyircisiz oynanırsa 1 ay sonra boşanma davalarına bakacak hakim de bulamayız bu ülkede. Ülke insanının ciddi şekilde hem stresini attığı, meşgul olduğu bir olgu Türkiye'de futbol yanıtını verdi.


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Kaynak: DHA

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