Ahmet Ağaoğlu: Bir savaşa girdiğinde onu layıkıyla yerine getirene kadar muhasebesini...

09.01.2020 10:13 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:13

"Trabzonspor iki önemli oyuncusuyla vedalaştığı zaman da bundan farklı şeyler olmadı"

"Trabzonspor da şampiyonlukta diğer takımlar kadar şanslı"

Kaynak: DHA