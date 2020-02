Ahmet Ağaoğlu: Beşiktaş Stadı, bana göre en zor deplasman

24.02.2020 19:27 | Son Güncelleme: 24.02.2020 19:27

"Rakiplerden daha iyi olmak zorundasınız"

"Çalışmalar bütçe doğrultusunda yapılıyor"

"Avrupa'nın en iyi 5 golcüsünden biri ve Avrupa'nın en iyi 3 kalecisinden biri bizde""İki kupada da devam edeceğiz"Scoutlar Sörloth'u izliyor"

Rektör Yaşar Hacısalihoğlu: Bilimin her alanıyla ilgili etkinlikler yaptık, ilk kez bir kulüp başkanını ağırlıyoruz

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ - Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ÜNİ TS Kulübü'nün düzenlediği "Ahmet Ağaoğlu ile Neden Trabzonspor" başlıklı bir sempozyuma katıldı. Ahmet Ağaoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde yapılan panel öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanan Beşiktaş maçına değinen Ağaoğlu, "Takımda önemli eksikler var. Beşiktaş'ın stadında da inanılmaz bir ambians vardı. Her ne kadar yarışın gerisinde kaldığı düşünülse de kalabalık bir seyircinin önünde oynuyorsunuz. En zor deplasman bana göre. Neticede öne geçiyorsunuz ve daha sonra baskı yiyorsunuz. Baskıyı bir şekilde atlatıyorsunuz ve hakemin bitiş düdüğü çalmadan maçın bitmediğinin görüntüsünü veriyorsunuz. Zirve yolunda alınan her puan önemlidir. Eğer 1 puan farkla şampiyon olursanız önemli bir puan. 2 puanla kaybederseniz, şampiyonluğu verdiğiniz maç. Bu tür hesapları ben sevmiyorum. Maç maç oynuyoruz. Önümüzde Rize maçı var, en az Beşiktaş maçı kadar zor. Gazişehir maçı var belki hepsinden daha zor. Küme mücadelesi veren zirve mücadelesi veren takımlar var. Fikstür biraz yoğun" dedi. "RAKİPLERDEN DAHA İYİ OLMAK ZORUNDASINIZ"Maç maç değerlendirme yaptıklarını belirten Ağaoğlu, "Hedef büyütenlerin ve büyük konuşanların sonunda nasıl bir tabloyla karşılaştığını görüyoruz. Onun için hiçbir takımın veya başkanın konuşmaması lazım. Karşınızda oynadığınız tüm rakiplere saygı duymak zorundasınız. Sizinle beraber şampiyonluk mücadelesi veren 7-8 takım var. Birbirinize saygı duymak zorundasınız. Duymazsanız rakip size cezayı keser. Finale kalabilmek için yarı finalde kazanmamız gereken maç var. Rakipler de o amaçla mücadele ediyor. O mücadeleyi ne kadar ciddi verirseniz, o oranda başarılı olursunuz. Vermiş olduğunuz mücadelede rakibinizden daha iyi oynamak zorundasınız" diye konuştu. "ÇALIŞMALAR BÜTÇE DOĞRULTUSUNDA YAPILIYOR"Takımda sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncularla ilgili olarak Ağaoğlu, "Bu iş bizim işimiz. Takımın bir bütçesi var. Muhafaza etmek zorunda olduğumuz bütçe var. Önümüzdeki yıl transfer yasağı gibi şeylerle karşılaşmamak zorunda olduğumuz için tüm çalışmalar bu bütçe doğrultusunda yapıyor. O konuda kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu. "AVRUPA'NIN EN İYİ 5 GOLCÜSÜNDEN BİRİ VE AVRUPANIN EN İYİ 3 KALECİSİNDEN BİRİ BİZDE"Bordo mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır ve takımın golcüsü Alexander Sörloth hakkında da konuşan Ağaoğlu, "Benim değerlendirmeme gerek yok. O ikisi birbirinin performansını değerlendiriyor zaten. Biri diğerine 'Duvar' diyor, biri diğerine 'Kral' diyor. Ama şartlar ne olursa olsun 2 futbolcuyla oynamıyorsun, 11 futbolcuyla oynuyorsun. Kulübede de onlara alternatif olan oyuncular var. İyi bir kalecimiz olduğu gerçeği var. Avrupa'nın en iyi 3 kalecisinden biri, Avrupa'nın en iyi 5 golcüsünden biri bizde. Diğer taraftan baktığımız zaman Uğurcan ülke futboluna da büyük şans. Uğurcan'ın bonservisi 20, 25, 30 oldu galiba" dedi. "İKİ KUPADA DA DEVAM EDECEĞİZ"Takımdaki son durumu da değerlendiren Ağaoğlu, "Şimdi bizim şu anda eksik olarak gözüken Abdülkadir Ömür var. Onun da ben önümüzdeki hafta çalışacağını düşünüyorum. Bu hafta bir görelim, yarını bir görelim. Bu haftaki antrenman performansı belirleyici olacak. İnşallah bir kere Eize maçında kulübede olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla Ömür'ün katılmasıyla ufak tefek sakatlıklarımız kalacak. Ekuban'ın ağrıları vardı. Herkes 'Ekuban ile niye başlamadı' diyor. Ekuban 15 gündür sakattı, son 2 antrenmana katıldı. Oynayıp oynamayacağı kesin değildi. 25-30 dakikalık bir oyun oynaması söz konusuydu. 25-30 dakikalık oynayacak bir oyuncuyu maçın başında oyuna sürersek 30'uncu dakikada da çıkaramazsınız. Herkesin anlayacağını tahmin ediyorum. Bazı eleştiriler yapılırken konuyu derinlemesine düşünmek lazım. Ekuban'ın devam eden bir sakatlığı var ama o kadar ciddi olmadığını düşünüyorum. 2-3 hafta içerisinde sakatlık ve kart cezası olmadığı takdirde yolumuza alternatifli kadroyla iki kupada da devam edeceğiz" diye konuştu."SCOUTLAR SÖRLOTH'U İZLİYOR"Alexander Sörloth'un bonservisi ile ilgili Ağaoğlu, "Bu adamın sözleşmesi niye herkesin derdi oldu? Bakın şimdi şunu söyliyim: Sörloth bizde 2 yıllık kiralık. Satın alma opsiyonu 2'nci yılın sonunda bende. Aynı zamanda oyuncunun bir buy-out maddesi var. Ben bugün Alex'i kadroya dahil edersem, buy-out maddesi devreye girmiş olacak. Geldiği zaman söylenen sözleri biliyorum. Yapmış olduğumuz kontrat gereği hareket eden kulübüz. 5-6 scout gördüm ben. Gol krallığında 5'inci sırada olan oyuncuyu herkes izler. Şu anda Crystal Palace'den 2 yıllığına kiraladığımız oyuncunun önümüzdeki sene 31 Mayıs'ta opsiyonunu kullanırsam, o tarihten biraz daha önce satın alma opsiyonumu kullanırım. Eksik olmasınlar bir yorumcu konuşmuş. Sörloth'u konuşmanın bir anlamı yok. Şu anda kendisi kulübümüzde kiralık olarak oynayan bir oyuncu" diyerek sözlerini noktaladı.YAŞAR HACISALİHOĞLU: BİLİMİN HER ALANIYLA İLGİLİ ETKİNLİKLER YAPTIK, İLK KEZ BİR KULÜP BAŞKANINI AĞIRLIYORUZİstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ise "Üniversite olarak burada çok değişik konuşmalar yaptık. Bilimin her alanıyla ilgili etkinlikler yaptık. Belki ilk defa bu alanda sporumuzun bir başkanını ağırlamaktan büyük bir şeref duyduğumuzu söylüyorum. Buradan da çıkaracak derslerimiz var. Üniversiteler bilgiye dönülen bir yerdir. Ben de Trabzonluyum ve Trabzonsporluyum. Bu da meseleyi hem biraz zorlaştırıyor, hem de ağırlaştırıyor. Hepimizin inşallah bu sene yüzü gülecek. O sene bu sene" dedi.

