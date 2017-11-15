Ahmedinejad'ın En Yakın Arkadaşına "Rejim Karşıtlığı" Suçlaması

İran Devrim Mahkemesi, Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yardımcısı İsfendiyar Rahim Meşai'yi, "rejim karşıtlığı propagandası" suçlamasıyla ifadeye çağırdığı bildirildi.



Ahmedinejad'a yakınlığıyla bilinen "Dolate Bahar" sitesinin haberine göre, mahkeme, Meşai'yi, "lidere iftira, rejime karşı propaganda, devlet imkanlarını yetkisiz kullanma, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla ifadeye çağırdı.



Meşai'ye, mahkemeye gelmesi için 5 gün süre tanındığı belirtilen kararda, ifadeye gelmemesi durumunda zorla getirileceği kaydedildi.



Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı döneminde, kabinedeki en nüfuzlu kişi ve yakın arkadaşı olan Meşai, 9'uncu ve 10'uncu hükumet dönemlerinde, cumhurbaşkanlığı birinci yardımcılığı ve danışmanlığı ile cumhurbaşkanlığı personel şefi görevlerinde bulunmuştu.



Meşai, Ahmedinejad tarafından 2009 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevlendirilmiş ancak bir hafta içerisinde İran Lideri Ali Hamaney tarafından bu görevden alınmıştı.



Ahmedinejad grubunun adayı olarak 2013 cumhurbaşkanlığı seçimleri için ön plana çıkan Meşai'nin adaylığı, İran Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmişti.