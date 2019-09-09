Ahmedi Hani Havalimanı 8 ayda 216 bin yolcuya hizmet verdi

09.09.2019 16:48

Ağrı'daki Ahmedi Hani Havalimanı'nda bu yılın 8 ayında 216 bin 684 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahmedi Hani Havalimanı'ndan, Ocak-Ağustos 2019 döneminde bin 572 uçak seferi düzenlendiği belirtildi.

Bu yılın 8 aylık dönemde havalimanından toplam 216 bin 684 yolcunun hizmet aldığı aktarılan açıklamada, aynı dönemde söz konusu havalimanındaki yük trafiğinin ise bin 914 tona ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu havalimanından ağustos ayında iç hat iniş-kalkış yapan uçak sayısının 216 olarak gerçekleştiğine dikkat çekilerek, toplam 28 bin 933 kişinin hizmet aldığı ağustos ayında 286 tonluk da kargo-posta-bagaj taşındığı aktarıldı.

Kaynak: AA