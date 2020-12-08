Ahmed Musa kimdir? Ahmed Musa kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç? Hangi mevkide oynuyor? Sırt numarası kaç?
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Ahmed Musa kimdir? Ahmed Musa kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç? Hangi mevkide oynuyor? Sırt numarası kaç?

08.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:47
Ahmed Musa kimdir? Ahmed Musa kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç? Hangi mevkide oynuyor? Sırt numarası kaç?

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Ahmed Musa taraftarlar tarafından merak edildi. Peki Ahmed Musa kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi mevkide forma giyiyor? Ahmed Musa sırt numarası kaç, Galatasaray'a transfer olacak mı?

Galatasaray'ın transfer etmek istediği bir diğer isim Ahmed Musa'dır. Peki Ahmed Musa kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nerede oynuyor, hangi milli takımda forma giyiyor? Tüm detaylar haberimizde.

AHMED MUSA KİMDİR?

Ahmed Musa (d. 14 Ekim 1992), Nijerya'lı futbolcudur. Suudi Arabistan ekiplerinden En-Nasr'de forma giymektedir.

Ahmed Musa doğum tarihi : 14 Ekim 1992

Ahmed Musa kaç yaşında : 28 yaşında

Ahmed Musa mesleği ne : Futbolcu

Ahmed Musa nereli : Nijerya

Ahmed Musa sırt numarası : 7

Ahmed Musa hangi mevkide oynuyor : Forvet

Ahmed Musa boyu kaç : 1,7 metre

Ahmed Musa kilosu kaç : 62 kg

Ahmed Musa burcu ne : Terazi

Ahmed Musa kimdir? Ahmed Musa kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç? Hangi mevkide oynuyor? Sırt numarası kaç?

AHMED MUSA BAŞARILARI

CSKA Moscow:

Rossiyskaya Premyer-Liga: 2012-13

Nijerya:

Afrika Uluslar Kupası: 2013

WAFU Uluslar Kupası: 2010

Nijerya U-20:

Afrika Gençler Şampiyonası: 2011

AHMED MUSA OYNADIĞI TAKIMLAR KİMLER?

2008-2010 : Aminchi Football Academy : 0 maçta 0 gol

2008-2009 : JUTH FC (kiralık) : 18 maçta 4 gol

2009-2010 : Kano Pillars FC (kiralık) : 25 maçta 18 gol

2010-2012 : VVV-Venlo : 37 maçta 8 gol

2012-2016 : CSKA Moskova : 125 maçta 42 gol

2016-2018 : Leicester City : 21 maçta 2 gol

2018 : CSKA Moscow : 10 maçta 6 gol

2018- : En-Nasr : 41 maçta 7 gol

AHMED MUSA HANGİ TAKIMIN TRANSFER LİSTESİNDE YER ALIYOR?

Ahmed Musa, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor. Bazı kaynaklara göre devre arası Galatasaray'ın Ahmed Musa'yı transfer edeceği düşünülüyor.

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