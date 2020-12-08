Ahmed Musa kimdir? Ahmed Musa kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç? Hangi mevkide oynuyor? Sırt numarası kaç?
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Ahmed Musa taraftarlar tarafından merak edildi. Peki Ahmed Musa kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi mevkide forma giyiyor? Ahmed Musa sırt numarası kaç, Galatasaray'a transfer olacak mı?
Galatasaray'ın transfer etmek istediği bir diğer isim Ahmed Musa'dır. Peki Ahmed Musa kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nerede oynuyor, hangi milli takımda forma giyiyor? Tüm detaylar haberimizde.
AHMED MUSA KİMDİR?
Ahmed Musa (d. 14 Ekim 1992), Nijerya'lı futbolcudur. Suudi Arabistan ekiplerinden En-Nasr'de forma giymektedir.
Ahmed Musa doğum tarihi : 14 Ekim 1992
Ahmed Musa kaç yaşında : 28 yaşında
Ahmed Musa mesleği ne : Futbolcu
Ahmed Musa nereli : Nijerya
Ahmed Musa sırt numarası : 7
Ahmed Musa hangi mevkide oynuyor : Forvet
Ahmed Musa boyu kaç : 1,7 metre
Ahmed Musa kilosu kaç : 62 kg
Ahmed Musa burcu ne : Terazi
AHMED MUSA BAŞARILARI
CSKA Moscow:
Rossiyskaya Premyer-Liga: 2012-13
Nijerya:
Afrika Uluslar Kupası: 2013
WAFU Uluslar Kupası: 2010
Nijerya U-20:
Afrika Gençler Şampiyonası: 2011
AHMED MUSA OYNADIĞI TAKIMLAR KİMLER?
2008-2010 : Aminchi Football Academy : 0 maçta 0 gol
2008-2009 : JUTH FC (kiralık) : 18 maçta 4 gol
2009-2010 : Kano Pillars FC (kiralık) : 25 maçta 18 gol
2010-2012 : VVV-Venlo : 37 maçta 8 gol
2012-2016 : CSKA Moskova : 125 maçta 42 gol
2016-2018 : Leicester City : 21 maçta 2 gol
2018 : CSKA Moscow : 10 maçta 6 gol
2018- : En-Nasr : 41 maçta 7 gol
AHMED MUSA HANGİ TAKIMIN TRANSFER LİSTESİNDE YER ALIYOR?
Ahmed Musa, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor. Bazı kaynaklara göre devre arası Galatasaray'ın Ahmed Musa'yı transfer edeceği düşünülüyor.