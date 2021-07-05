Ahmed Kutucu: "İnşallah takım olarak büyük şeyler başarırız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ahmed Kutucu: "İnşallah takım olarak büyük şeyler başarırız"

Ahmed Kutucu: 'İnşallah takım olarak büyük şeyler başarırız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden 21 yaşındaki futbolcu Ahmed Kutucu, turuncu-lacivertlilerin büyük bir takım olduğunu belirterek, "İnşallah takım olarak büyük şeyler başarırız" dedi.

Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden 21 yaşındaki futbolcu Ahmed Kutucu, turuncu-lacivertlilerin büyük bir takım olduğunu belirterek, "İnşallah takım olarak büyük şeyler başarırız" dedi.

Medipol Başakşehir yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde başladı. Antrenman öncesinde yeni transferlerden Ahmed Kutucu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başakşehir'de olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Kutucu, "Güzel bir duygu. Schalke Kulübü'ne ve taraftarlarına da çok teşekkür ediyorum. 10 güzel senemi orada geçirdim. İnşallah bu sene burada güzel işler başarırız. Başakşehir çok büyük bir takım. Hocayla konuşmam da çok iyiydi, o yüzden burayı seçtim" diye konuştu.

Takımdaki kişisel hedeflerinin sorulması üzerine ise 21 yaşındaki futbolcu, "Bu sezon çok oynamak, goller atmak, asistler yapmak istiyorum. Büyük şeyler başarabilirim. İnşallah takım olarak büyük şeyler başarırız. Süper Lig'de önemli takımlar var. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Her şey sezon başında sıfırdan başlıyor. Her antrenmanda çalışacağım. İnşallah ilk 11'e fazla girerim. İnşallah milli takıma daha çok başarırım. Orada da iyi işler başarırım inşallah. Çok çabuk kaleye giden bir oyuncuyum, şutuma güveniyorum" şeklinde konuştu.

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol/ İHA)

Ahmed Kutucu: 'İnşallah takım olarak büyük şeyler başarırız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Sertab Erener Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Mesut Özil Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ahmed Kutucu: "İnşallah takım olarak büyük şeyler başarırız" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 19:59:59. #1.16#

title