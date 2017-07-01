Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bu yıl ilki düzenlenecek olan Ahmed-i Hani Kültür ve Turizm Festivali, ağustos ayının ilk haftasında yapılacak.



Doğubayazıt Belediye Başkanvekili Kaymakam Ulaş Akhan öncülüğünde, ilçede kültür ve turizm çalışmaları devam ediyor.



Akhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada Ahmed-i Hani'nin manevi şahsiyetine yakışır çalışmalara imza attıklarını söyledi.



Kaymakam Akhan, "İslam Alimi ve Mutasavvıfı Ahmed-i Hani'nin manevi şahsiyetine duyduğumuz derin saygı herkes tarafından bilinmekte olup, yapmış olduğumuz çalışmalar bunun en büyük göstergesidir. 'Ahmed-i Hani Türbesi ve Camii' restorasyonu, 'Hani Baba Ağaçlandırma Sahası' projesi, bunlardan sadece bir kaçı. Ayrıca her cuma tarihi türbenin bahçesinde vatandaşlarımıza çorba ikramında bulunuyoruz. Ramazanın ilk iftarını da vatandaşlarımızla birlikte türbede yaptık." dedi.



Akhan son olarak Ahmed-i Hani Kültür ve Turizm Festivalini ağustos ayının ilk haftasında yapacaklarını da sözlerine ekledi.