Ahmed Ebu Gayt yeniden Arap Birliği Genel Sekreterliğine seçildi
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Ahmed Ebu Gayt yeniden Arap Birliği Genel Sekreterliğine seçildi

03.03.2021 19:37 | Son Güncelleme: 03.03.2021 19:40
Ahmed Ebu Gayt yeniden Arap Birliği Genel Sekreterliğine seçildi

Arap Birliği'nin başkent Kahire'de Dışişleri Bakanları seviyesinde düzenlediği toplantıda Arap Birliği Genel Sekreterliğine Ahmed Abu Gayt ikinci dönem için yeniden seçildi.

Arap Birliği'nin başkent Kahire'de Dışişleri Bakanları seviyesinde düzenlediği toplantıda Arap Birliği Genel Sekreterliğine Ahmed Abu Gayt ikinci dönem için yeniden seçildi.

Toplantının ardından yapılan basın açıklamasında, Mısır'ın Ebu Gayt'ı Arap Birliği Genel Sekreterliğine ikinci dönem için aday gösterdiği ve adayın oybirliğiyle yeniden seçildiği aktarıldı.

Haberde, söz konusu kararın Arap Birliği Konseyi'nin 155. olağan oturumunda alındığı belirtildi.

Geçen Ocak ayının sonunda Mısır, Ahmed Abu Gayt'ı 5 yıllık ikinci dönem için yeniden aday gösterme niyetini açıklamıştı.

Ahmed Ebu Gayt, görev süresi Haziran 2016'da sona eren eski Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el-Arabi'nin yerine seçilmişti.

Ebu Gayt, Temmuz 2004'ten Mart 2011'e kadar devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminde 7 yıl Mısır Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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