Ahlatlı patates üreticileri destek bekliyor
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Ahlatlı patates üreticileri destek bekliyor

Anadolu Ajansı / Şener Toktaş - Haberler | Güncel
Ahlatlı patates üreticileri destek bekliyor

Bitlis'in Ahlat Ziraat Odası (AHZO) Başkanvekili İzzettin Altuntaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında okulların, restoranların kapanması nedeniyle çiftçilerin ürettikleri patatesleri satamadıklarını belirtti.

Bitlis'in Ahlat Ziraat Odası (AHZO) Başkanvekili İzzettin Altuntaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında okulların, restoranların kapanması nedeniyle çiftçilerin ürettikleri patatesleri satamadıklarını belirtti.

Depolarda kalan patateslerin uygun fiyata satılmasını isteyen Altuntaş, bu nedenle yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.

Ahlat patateste Niğde ve Nevşehir gibi ün yapmış bir yer olduğunu ancak bu yıl çiftçilerin ürünlerini satamadığını ifade eden Altuntaş, depolarda bekleyen tonlarca patatesin satılmaması durumunda çürüyeceğini aktardı.

Patates üreticisi Kudbettin Ersezer ise 2020'de ürettikleri patateslerin salgından dolayı uygulanan kısıtlamalar nedeniyle ellerinde kaldığını söyledi.

Yetkililerden destek beklediklerini dile getiren Altuntaş, "İlaç, gübre, mazot ve elektrik giderlerini ödeme imkanımız kalmadı. Mahsulümüzü satamazsak ödeme gibi bir şansımız da yok. 175 dönümde patates ektim. Bin tona yakın ürün aldım. Bunun yarısını satamadık. Sadece benim değil, Ahlat'taki tüm üreticilerin patatesi elinde kaldı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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