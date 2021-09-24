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Ahlatlı öğrencilerden mektup arkadaşlığı

İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay - Haberler | Yerel

Ahlatlı öğrencilerden mektup arkadaşlığı Bitlis'in Ahlat ilçesindeki öğrenciler sakin şehirlerdekilerle mektup arkadaşlığı kurdu Bitlis'in Ahlat ilçesindeki öğrenciler, Cittaslow Sunday etkinliği kapsamında kendileri gibi sakin şehir unvanına sahip şehirlerdekilerle mektup arkadaşlığı kurdu.

BİTLİS (İHA) - Ahlatlı öğrencilerden mektup arkadaşlığı

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki öğrenciler sakin şehirlerdekilerle mektup arkadaşlığı kurdu

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki öğrenciler, Cittaslow Sunday etkinliği kapsamında kendileri gibi sakin şehir unvanına sahip şehirlerdekilerle mektup arkadaşlığı kurdu.

Türkiye'nin Cittaslow 'Sakin Şehir' unvanına sahip ilçelerinden biri olan Ahlat'ta kaymakamlık ve belediye organizasyonuyla oluşturulan etkinlik kapsamında ilçedeki öğrenciler, günümüzde unutulmaya yüz tutmuş iletişim aracı olan mektubu yeniden hayata geçirmek, öğrencilerin sosyal medya bağımlılığını azaltmak, sosyalleşmelerini sağlamak ve özgüvenlerini artırmak amacıyla kendileri gibi sakin şehirlerde yaşayan akranlarına mektup yazdı. Ahlat Belediyesinde bir araya gelen öğrenciler mektup arkadaşlarına yazdıkları mektupları belediyeye teslim etti. Yazılan mektuplar Ahlat Belediyesinin aracılığıyla Türkiye'nin diğer sakin şehirlerinde bulunan öğrencilerin adreslerine postalanacak. Ahlat Belediyesinde düzenlenen mektup yazma etkinliğine katılan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ve Ahlat Belediye Başkanı Abdualim Mümtaz Çoban, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

Mektup yazan Yunus Ensari Ortaokulu öğrencilerinden Zeynep Akgün, "Sakin bir şehir olan Ahlat'ta yaşıyorum. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Egemen arkadaşıma mektup göndermekteyim. Ahlat'ın güzelliklerini ve kendimi tanıttım. Bende en yakın zamanda Egemen'den mektup bekliyorum" dedi.

Öğrenci Mustafa Bildirici de, "Sakin bir şehir olan Ahlat'tan yine sakin bir şehir olan Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yaşayan İrem arkadaşıma mektup yazıyorum ve ondan da mektup bekliyorum" diye konuştu.

Ahlatlı öğrencilerden mektup arkadaşlığı

Ahlatlı öğrencilerden mektup arkadaşlığı

Ahlatlı öğrencilerden mektup arkadaşlığı

Ahlatlı öğrencilerden mektup arkadaşlığı
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