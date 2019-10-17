Ahlatlı öğrencilerden Mehmetçik'e destek

17.10.2019 11:53

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki öğrenciler, Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere yaptıkları koreografiler, söyledikleri marş ve açtıkları dev Türk bayrağıyla destek verdi.



Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ertuğrul Gazi ve Yunus Ensari ortaokullarından geldi. Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek ve moral için okul bahçesinde Türk bayrağı koreografisi yaptı.



Yunus Ensari Ortaokulu öğrencileri de, '1071 Sultan Alpaslan Otağı'nda yaptıkları kalp şeklinde koreografinin içinde dev Türk bayrağı ve "Barış Pınarı Harekatı" yazılı pankart açtı. Öğrencilerin yaptığı güzel koreografiler havadan drone ile de görüntülendi. Öğrenciler, ayrıca çeşitli marşlar da söyleyerek operasyona katılan askerler için dua etti. Öğrenciler, etkinlik sonunda askerlerle birlikte uçurtma uçurarak güzel vakit geçirdi.



Yapılan etkinlikler hakkında konuşan öğrencilerden Makbule Reyyan Gültay, "Burada minik yüreklerin kalbine millet ve vatan sevgisini nakşetmek için toplandık. Burada hep beraber uçurtma uçuruyoruz. Burada en büyük amacımız ise Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştiren kahraman ordumuza destek olmak. Onların yanında olmaktır" dedi.



Cerensu Akolaş isimli öğrenci de, "Arkadaşlarımızla beraber Barış Pınarı Harekatı'ndaki kahraman askerlerimiz için çok güzel bir koreografi oluşturduk, bayraklar açtık. Barış Pınarı yazan pankart açtık, kalp oluşturduk. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun. Onlar için her zaman dua ediyoruz" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA