Bitlis'te öğrencilerden koreografili 23 Nisan kutlaması
Bitlis'in Ahlat ilçesindeki öğrenciler, yaptıkları ay yıldız koreografisi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.
Bitlis'in Ahlat ilçesindeki öğrenciler, yaptıkları ay yıldız koreografisi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.
İlçedeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Okul bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, "ay yıldız" ve "23 Nisan kutlu olsun" koreografisi oluşturdu.
Havadan çekilen etkinlik güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman