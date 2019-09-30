Ahlatlı öğrencilerden aşure etkinliği

30.09.2019 11:37

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Kanuni İlkokulu öğrencileri aşure etkinliği düzenledi.



Kanuni İlkokulu bahçesinde düzenlenen aşure etkinliğine Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, veliler ile okulun öğretmen ve öğrencileri katıldı. Etkinlikte öğrenciler tarafından şiirler okunarak, çeşitli gösteriler yapıldı. Daha sonra hazırlanan aşureler katılımcılara ve öğrencilere dağıtıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA