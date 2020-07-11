Ahlatlı öğrenciler TÜBİTAK proje yarışmasında Türkiye birincisi oldu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından bu yıl 51.'si düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye Finali yarışmasında, Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi sosyoloji alanında Türkiye birincisi oldu.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından bu yıl 51.'si düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye Finali yarışmasında, Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi sosyoloji alanında Türkiye birincisi oldu.

Ankara'da yapılan TÜBİTAK Türkiye finaline, Bitlis'i temsilen Ahlat'tan katılan 2 projeden biri Türkiye birincisi oldu, diğer proje de teşvik ödülü aldı.

Yarışmaya Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi'nden danışman öğretmen Engin Aktaş rehberliğinde katılan öğrenciler Zehra Vural ve Aleyna Korkmaz'ın sosyoloji alanında katıldığı "Karnesiz Ara Tatilin Eğitim Paydaşlarındaki Yansımaları" adlı projesi Türkiye birincisi seçildi.

Yine Ahlat Sadullah Gencer Anadolu Lisesinden danışman öğretmen Murat Kardoğan rehberliğinde katılan öğrenciler Gamze İşler ve Vildan Ekinci'nin değerler eğitimi alanında katıldığı "Okul yolu bilgi yolu" projesi de teşvik ödülü almaya hak kazandı.

Kaynak: AA