Ahlatlı Kur'an kursu öğrencisi Türkiye birincisi oldu

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması"nda, Ahlat Abdurrahman Gazi Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu öğrencisi Doğukan Yeğin birinci oldu.

Kur'an kursunu ziyaret eden İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu, Yeğin'i başarısından dolayı tebrik etti.

Hafızlık kurslarını gezen, öğrencilerle sohbet eden İmamoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl Türkiye genelinde Kur'an kursları ile hafızlık okullarında temel eğitim alan öğrenciler arasında yarışma düzenlendiğini söyledi.

Bu yıl Kütahya'da düzenlenen yarışmada Yeğin'in Türkiye birincisi olduğunu belirten İmamoğlu, "Kurslarımızda güzel çalışmaların yapıldığını görmek bizleri sevindirdi. Öğrencimizin daha güzel yerlere gelmesini diliyorum. Şu anda da hafız adayı olan öğrencimize başarılar diliyorum. Hem kursumuzda hem de öğrencimiz üzerinde büyük emekleri olan hocalarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yeğin ise, elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu belirterek, bundan sonraki süreçte hafızlık eğitimine devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA