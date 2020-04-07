Ahlatlı hakkak Selçuklu ve Osmanlı motiflerini ahşaba işliyor Bitlis'in Ahlat ilçesinde, ahşap oyma ustası Osman Gülsar, hat yazıları ile Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait motifleri ahşaba işleyerek sanatını yaşatıyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, ahşap oyma ustası Osman Gülsar, hat yazıları ile Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait motifleri ahşaba işleyerek sanatını yaşatıyor.

Dedesinden esinlenerek 30 yıl önce hakkaklık yapmaya başlayan Gülsar, kendisini geliştirerek atölye kurdu.

Günün ilk ışıklarıyla atölyesini açan Gülsar, elinden düşürmediği aletleriyle ünlü hattatların eserlerini, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin izlerini taşıyan motifleri, asırlık ceviz ağaçlarına işliyor.

Selçuklular döneminde gelişen, Osmanlı'da da yaygın olarak kullanılan ahşap oymacılık sanatını sürdüren Gülsar, Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki taşların ve kümbetlerin üzerindeki motifleri, ceviz ağaçlarında birer sanat eserine dönüştürüyor.

Gülsar, büyük bir sabır ve özenle işlediği motiflerle hazırladığı tabloları sipariş üzerine Türkiye'nin her yerine gönderiyor.

Marangoz olan dedesinden esinlenerek başladığı sanatını kendi çabasıyla geliştirdiğini belirten Gülsar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tabloları ekonomik ömrünü doldurmuş, kesilmesi gereken ceviz ağaçlarından yaptığını söyledi.

Ustası olmadığı için sürekli araştırma yaparak kendini geliştirdiğini anlatan Gülsar, "Çok şükür bugün sanatımızı icra ediyoruz. Aynı zamanda usta öğreticilik yapıyorum. Burada kümbetlerin ve Selçuklu Mezarlığı'nda bulunan taşların üzerindeki motifler ile Osmanlı dönemi motiflerini ahşaba işlemeye çalışıyorum." dedi.

Mezar taşlarının üzerindeki Selçuklu dönemine ait birçok motifi işlediklerini dile getiren Gülsar, "16 padişahın tuğrasını yaptık. Çini üzerindeki motifleri de ahşaba işliyoruz." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de ürün yaptığını belirten Gülsar, "Cumhurbaşkanlarımıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize bu ürünlerden gönderdim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA