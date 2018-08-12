Ahlatlı Gençler Malazgirt'te Ok Atacak

AHMET OKUR - Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Geleneksel Türk Okçuluğunu Geliştirme Projesi" kapsamında eğitim alan gençler, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü etkinliklerinde ok atacak.

Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı olan ve "Anadolu'nun tapusu" olarak bilinen Ahlat'ta, geçen yıl Kayı Okçuluk Spor Kulübü Derneğince hazırlanan "Geleneksel Türk Okçuluğunu Geliştirme Projesi", Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca kabul edildi.

Proje kapsamında açılan okçuluk kursuna katılan gençler bu sporu öğrenerek, hem yeni gelen gençlere eğitim veriyor hem de etkinliklere hazırlanıyor.

Ahlatlı gençler, Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenecek Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü etkinliklerinde ok atacak.

"Malazgirt programına hazırlanan 100 genç var"

Dernek Başkanı Burak Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk kültüründe çok önemli yere sahip okçuluğu yeniden bölgede canlandırmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Ok ve yayın 1800'lü yıllara kadar Türklerin vazgeçilmez savaş aletlerinin başında geldiğini anlatan Albayrak, şöyle devam etti:

"O yıllardan sonra okçuluğun yerini yeni silahlar aldı. Okçuluk biraz daha geri plana atılarak spor haline getirildi. Biz de bizi var eden değer ve kültürleri bölgede yaşatmak için yola çıktık. Genel olarak Türk tarihinde çok önemli yeri olan okçuluğu bölge halkına kazandırmak için her gün gençlerle toplanıp çalışma yürütüyoruz. Bu yıl ilk defa yayları ellerine alan ve Malazgirt programına hazırlanan 100'e yakın gencimiz var."

Bölgenin okçuluk sporunda avantajları bulunduğunu ifade eden Albayrak, "Türklerin ilk ok attığı coğrafyalardan birinin Ahlat olduğunu biliyoruz. Biz aslında gecikmiş bir kültür olan okçuluğu 2017 yılında buraya kazandırdık." diye konuştu.

Albayrak, 1071 Malazgirt Zaferi kutlamalarının ilk defa Ahlat'ta da yapılacağını, dernek üyelerinin o gün hiç ok atmamış vatandaşlara ok attıracaklarını ve bunun için sıkı bir eğitimden geçtiklerini dile getirdi.

Malazgirt Zaferi kutlamaları dolayısıyla Ahlat'ın önemini, tarihini, kültürünü ve coğrafi konumunu insanlara anlatma imkanı bulduklarını vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"947 yıl önce Sultan Alparslan ve arkadaşlarının bölgede Bizans'ı yenilgiye uğrattığı dönemlerde okların, yayların çok önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Biz de yayları ve okları elimize aldık. Önümüzdeki süreçte de çok uzun süre bu spora hizmet etmeyi hedefliyoruz. Bölge daha önce bu kültürle tanışmamıştı. İlk biz bunu geçen yıl yaptık."

"7'den 70'e ok atmayı öğreniyor"

Okçuluk eğitmeni Aslı Gülşen, ilçedeki kadınlara ok atmayı öğrettiğini söyledi.

Gülşen, 60 kadının bu eğitimden faydalandığını belirterek, "Çok güzel tepkiler alıyoruz. İlk olarak Tomris Hatun'u örnek alarak başladım. Her gün yeni bilgiler öğreniyoruz ve bunu yeni gelenlere öğretiyoruz. Emin adımlarla yürüyoruz." dedi.

Eğitmen Kadife Elif Gülşen de kültür ve tarihlerinin bir parçası olan okçuluğa sahip çıkmayı amaçladıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Geçmişte kadın ve erkek atalarımız bu silahla savaştı. Bu yüzden okçuluğa sahip çıkmaya çalışıyoruz. Çocuklara, gençlere, yaşlılara 7'den 70'e kim varsa öğreterek sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Epey kalabalık bir ekibiz. Bu yolda desteklerini esirgemeyen herkesle sağlıklı adımlarla yürüyoruz."