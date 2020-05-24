Ahlatlı çocuklara bu bayram şekerler kaymakam amcadan
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Ahlatlı çocuklara bu bayram şekerler kaymakam amcadan

Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı Ramazan Bayramında şeker toplamaya çıkamayan çocuklara bayram şekeri ve çikolatası dağıttı.

Ahlatlı çocuklara bu bayram şekerler kaymakam amcadan
24.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:06

Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı Ramazan Bayramında şeker toplamaya çıkamayan çocuklara bayram şekeri ve çikolatası dağıttı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için bu yıl büyüklerin ellerini öpüp bayram harçlığı ve şekeri toplayamayacak olan çocuklar için Ahlat Kaymakamlığı harekete geçti. Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, bu bayram şeker toplayamayacak çocuklar için anlamlı bir sürpriz yaptı. 'Çocuklara bu bayram şekerler kaymakam amcadan' diyen Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ilçedeki bin çocuğa şeker ve çikolata ikramında bulundu. İlçedeki bin çocuğu evlerinde ziyaret eden Ahlat Kaymakamlığı personelleri ile kolluk görevlileri Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat tarafından gönderilen şeker ve çikolataları vererek bayramlarını kutladı. Güzel sürpriz karşısında mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar ise Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için bu bayram şekerlerini evlerine gönderen kaymakam amcalarına teşekkür ederek bayramını kutladı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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