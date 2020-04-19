Ahlatlı çiftçilerin bahar mesaisi başladı
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Bitlis, Ahlat, Güncel

Ahlatlı çiftçilerin bahar mesaisi başladı

Tarımsal üretim potansiyeliyle bölgenin önemli merkezlerinden Bitlis'in Ahlat ilçesinde, çiftçiler yazlık arpa ve buğday ekimine başladı.

19.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 19.04.2020 14:26
Ahlatlı çiftçilerin bahar mesaisi başladı

Tarımsal üretim potansiyeliyle bölgenin önemli merkezlerinden Bitlis'in Ahlat ilçesinde, çiftçiler yazlık arpa ve buğday ekimine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım Bakanlığının üretim çağrısına destek veren Ahlatlı çiftçiler, tarlalarda ekim yaparak üretim seferberliği başlattı.

Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, yaptığı açıklamada, gerek Cumhurbaşkanının gerekse Tarım Bakanlığı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin söylemleri doğrultusunda sahaya çıktıklarını söyledi.

Tarlada çalışma konusunda izin sorununun çözüldüğünü belirten Demirden, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimiz gece gündüz demeden çalışıyor ve ekim yapıyor. Şu anda tarlada yazlık arpa ve buğday ekimi yapılıyor. Fasulye, patates ve şeker pancarı da ekeceğiz. İlçemiz, Türkiye genelinde patates üretiminin yüzde 4'ünü, fasulye üretiminin ise yüzde 7'lik kısmını karşılıyor. Şeker pancarı üretimimiz yıllık 100 bin ton civarında. Bunun yanında ayçiçeği, mısır, domates de belirli miktarlarda ekiyoruz. Yeni ekimlerimizle de boş yer bırakmadan ülkemizin gıda ihtiyacını karşılayacağız. Bütün dünyaya gıda üretimimizle katkı sunacağız. Koronavirüs nedeniyle her zamankinden daha fazla çalışmaya başladık. Çiftçilerimizi ziyaret ettik. İzin konusu da çözüldüğü için herkes tarlasını rahatlıkla sürüyor. Bu noktada bakanlığımıza teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

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