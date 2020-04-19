Ahlatlı çiftçilerden üretim seferberliği
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Türkiye, Bitlis, Ahlat

Ahlatlı çiftçilerden üretim seferberliği

Ahlatlı çiftçilerden üretim seferberliği AHZO Başkanı Necat Demirden: "Çiftçilerimiz hiç boş yer kalmamak şartıyla gece gündüz demeden çalışıyor" Türkiye'nin önemli tarım alanlarından biri olan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki çiftçiler, korona virüs salgını nedeniyle tarlalarında çalışmalara...

19.04.2020 20:47 | Son Güncelleme: 19.04.2020 20:49
Ahlatlı çiftçilerden üretim seferberliği

Ahlatlı çiftçilerden üretim seferberliği

AHZO Başkanı Necat Demirden:

"Çiftçilerimiz hiç boş yer kalmamak şartıyla gece gündüz demeden çalışıyor"

BİTLİS - Türkiye'nin önemli tarım alanlarından biri olan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki çiftçiler, korona virüs salgını nedeniyle tarlalarında çalışmalara hız vererek üretim seferberliği başlattı.

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden olan, geniş ve verimli tarım arazilerine sahip Bitlis'in Ahlat ilçesinde çiftçiler, havaların güzel olmasıyla beraber bu yılki ekim faaliyetlerine erken başladı. Tüm dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de görülen korona virüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Tarım ve Orman Bakanlığının üretim çağrısına kulak veren Ahlatlı çiftçiler, elbirliğiyle tarla sürümü ve ekim çalışmalarına erken başladı. Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden ve Başkan Yardımcısı İzzettin Altuntaş, tarım alanlarını gezerek çiftçilerin çalışmalarını inceledi.

AHZO Başkanı Demirden, gerek Cumhurbaşkanının gerekse Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin çağrıları doğrultusunda Ahlatlı çiftçilerin üretim seferberliği başlattıklarını söyledi. Korona virüs salgını nedeniyle ilerleyen dönemde tarım ürünlerinde sıkıntı yaşanmaması için Ahlatlı çiftçilerinde üzerlerine düşeni yaptığını ifade eden Demirden, çiftçilerin çalışmalarını incelemek için sahaya çıktıklarını söyledi. Çiftçilerin üretimi sürdürmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten AHZO Başkanı Demirden, "Cumhurbaşkanımızın, Tarım ve Orman Bakanımızın ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanımız Şemsi Bayraktar'ın çağrıları doğrultusunda sahaya çıktık ve çiftçilerimizi ziyaret ettik. Çiftçilerimiz hiç boş yer kalmamak şartıyla gece gündüz demeden çalışıyor ve ekim yapıyorlar. Şu anda tarlada yazlık arpa ve buğday ekimi yapılıyor. Fasulye, patates ve şeker pancarı da ekeceğiz. İlçemiz, Türkiye genelinde patates üretiminin yüzde 4'ünü karşılıyor. Fasulye üretiminin ise yüzde 7'lik kısmını karşılıyoruz. Şeker pancarı üretimimiz yıllık 100 bin ton civarında olmakla birlikte Erciş Şeker Fabrikasının yaklaşık yüzde 50'lik kapasitesini karşılıyor. Bunun yanında ayçiçeği, mısır, domatesi de belirli miktarlarda ekiyoruz. İnşallah yeni ekimlerimizle de boş yer bırakmadan ülkemizin gıda ihtiyacını karşılayacağız. Bütün dünyaya gıda üretimimizle katkı sunacağız. Korona virüs nedeniyle her zamankinden daha fazla çalışmaya başladık. Çiftçilerimizin izin konusu da çözüldüğü için herkes tarlasını rahatlıkla sürüyor. Bu noktada bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Şu anda tüm tarlalarda çiftçilerimiz üretim yapıyor. Ülkemizin bu beladan kurtulması için bizde çiftçiler olarak her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Ahlatlı çiftçilerden Murat Öztürk de, tüm çiftçiler olarak elbirliği ile tarla sürüm ve ekim çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Bu hastalıktan dolayı gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Ekimlerimizi tamamladık. Hastalık ile ilgili çok şükür ilçemizde bir sorun görmedik. Devletimizden Allah razı olsun. Bizlere yardımcı oluyorlar" diye konuştu.

Ahlatlı çiftçilerden üretim seferberliği

Kaynak: İHA

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