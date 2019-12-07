Ahlatcı, STK'larla bir araya geldi

07.12.2019 15:33 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:38

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantısında bir araya geldi.



Programda bir konuşma yapan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, siyasetten hiçbir beklentisinin olmadığını belirterek, amacının Çorum'a hizmet etmek ve Çorum'un hizmet pastasından aldığı payı artırmak olduğunu söyledi.



Çorum'un bir evladı olarak kenti büyütme ve geliştirmenin yollarını aradığının altını çizen Ahlatcı, bunun içinde neler yapılabileceği noktasında toplumun bütün kesimleriyle istişarelerde bulunduklarını anlattı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde AK Parti çatısı altında siyaset yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Ahlatcı, "AK Parti'de il başkanı olmak, bu görevi yapmak benim için bir onur. Belediye başkanlığı veya milletvekilliği gibi makamlarda da gözüm yok. Amacım, bu şehre en iyi şekilde hizmet etmek, devraldığım hizmet bayrağını daha ileri noktalara taşımak" dedi.



AK Parti'nin sivil toplum kuruluşlarını önemsediğini vurgulayan Ahlatcı, "AK Parti iktidarının bugüne kadar elde ettiği kazanımlarda sivil toplum kuruluşlarımızn katkısı yadsınamaz. Bu kazanımları elimizden almaya hazır bir güruh var. O fırsatı bulduklarında Cumhurbaşkanımız ve milletimizin desteğiyle elde ettiğimiz kazanımları bir gecede sıfırlarlar. Sivil toplum kuruluşlarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğim" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA