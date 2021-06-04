Ahlatcı parti teşkilatları ile bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Ahlatcı parti teşkilatları ile bir araya geldi

Ahlatcı parti teşkilatları ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, parti teşkilatlarına yönelik ziyaretleri devam ediyor.

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, parti teşkilatlarına yönelik ziyaretleri devam ediyor.

AK Parti Dodurga, Uğurludağ, Bayat ve İskilip ilçe teşkilatlarını ziyaret eden Ahlatcı, partililerle bir araya geldi. Teşkilatların çalışmalarının masaya yatırıldığı ziyaretlerde Ahlatcı ayrıca esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşların taleplerini de dinledi.

Pandemi süresince uzaktan teşkilat çalışmalarını sürdürdüklerini hatırlatan Ahlatcı, partililerle yüz yüze gelmekten ve bir arada bulunmaktan dolayı memnun olduklarını ifade etti.

Çorum'u 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırma gayreti içerisinde olacaklarını dile getiren Ahlatcı, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi, 'Gücünü milletten alan, birikimini ve imkanlarını sadece millete hizmet için kullanan' anlayışımızı siyasetin temeli olarak görüyoruz" dedi.

Çorum ve ilçelerinin her şeyin en iyisi ve en güzeline layık olduğunu belirten İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "Hizmette sınır tanımayan AK Parti'nin daha güzel hizmetleri de getireceğinden hiç şüphemiz yoktur. Tüm İl ve İlçe teşkilatlarımızla tevazu, samimiyet ve gayret diyerek çıktığımız bu yolda birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Ahlatcı parti teşkilatları ile bir araya geldi
Ahlatcı parti teşkilatları ile bir araya geldi
Ahlatcı parti teşkilatları ile bir araya geldi
Ahlatcı parti teşkilatları ile bir araya geldi
Ahlatcı parti teşkilatları ile bir araya geldi
Ahlatcı parti teşkilatları ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yeni anayasa çalışmaları devam ederken AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor
Yeni anayasa çalışmaları devam ederken AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor
AK Partili Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Esra Yılmaz yayınladığı videoyla istifa etti: Belediyede yolsuzluk tespit ettim
AK Partili Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Esra Yılmaz yayınladığı videoyla istifa etti: Belediyede yolsuzluk tespit ettim
Seçime gidecek ilçede AK Parti adayının iş makinesinin üzerinde verdiği poz tartışma yarattı
Seçime gidecek ilçede AK Parti adayının iş makinesinin üzerinde verdiği poz tartışma yarattı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Hasan Polatkan Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Hülya Avşar Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Abdullah Avcı Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ahlatcı parti teşkilatları ile bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 17:25:27. #1.15#

title