Ahlatcı'dan muhtarlara ziyaret
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Ahlatcı'dan muhtarlara ziyaret

Ahlatcı'dan muhtarlara ziyaret
05.05.2020 17:56 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:56

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ramazan ayı nedeniyle mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ramazan ayı nedeniyle mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Merkezdeki mahalle muhtarlarını ziyaret eden İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, sohbet ettiği muhtarlardan gelen talepleri dinleyerek tek tek not aldı. Ahlatcı ayrıca ziyaretlerde AK Parti il yönetim kurulu üyelerinin kendi aralarında yaptıkları bağışlar kapsamında hazırlanan hediye çeklerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması üzere muhtarlara teslim etti.

Rahmet, bereket, af, mağfiret, yardımlaşma ve paylaşma ayı olan 11 ayın sultanı ramazan ayına kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını dile getiren İl Başkanı Ahlatcı, rahmet ile başlayan bu mübarek ayının kurtuluş ile tecelli bulmasını dileyerek, "Oruç, ibadet ve sabır ayı olan ramazan ayı islam aleminin en anlamlı ayıdır. Ramazan ayı müslümanlar için kaynaşma, paylaşım, bir arada olma ve hoşgörüyü ifade eder. Ramazan ayı yardımlaşmanın, sevginin, kardeşliğin, mutlulukların, güzellik ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, yardım edenin de yardım alanında mutlu olduğu, huzur bulduğu bir aydır" dedi.

Demokrasinin ilk adımının muhtarlar olduğunu hatırlatan Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlarla ilgili hassasiyetine de dikkat çekti.

Siyasetçilerin bir parti çatısı altında görev yaparken mahalle muhtarlarının herhangi bir siyasi bağlantısı olmaksızın bulundukları bölgenin seçilmiş temsilcileri olduğunu dile getiren Ahlatcı, "Bazen bir mahalledeki bir vatandaşımızın sorunu tespit etmemiz ve doğru zamanda adım atmamız mümkün olmayabilir. Ancak muhtarlarımız bulunduğu mahallenin bazen bir babası gibi bazen bir ağabeyi gibi her şeyiyle sorumlu olan, oranın her şeyiyle dertlenen insanlardır. Onların varlığı önemli. Bunun farkındayız. Muhtarlarımızla ilişkilerimize özen gösteriyoruz. Amacımız ülkemizi ve Çorum'u daha ileri taşımak. İnşallah tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan bu sıkıntılı süreci hep beraber el ele, gönül gönüle vererek atlatacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da muhtarlarımızın emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bir telefon kadar muhtarlarımıza yakınım" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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