Ahlatcı'dan Laçin'de esnaf turu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ahlatcı'dan Laçin'de esnaf turu

Ahlatcı'dan Laçin'de esnaf turu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, teşkilat çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Laçin ilçesinde esnaflarla bir araya geldi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, teşkilat çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Laçin ilçesinde esnaflarla bir araya geldi.

Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez ve AK Parti İlçe Başkanı Selami Gaffar ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaflar ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğine dikkat çeken İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "Devlet, millet el ele vererek inşallah bu zor günleri atlatacağız. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de esnafımızın, vatandaşımızın yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. İnşallah bu salgının üstesinden geleceğiz, ekonomimizi ve üretimimizi daha da güçlendireceğiz" dedi.

Pandemi döneminde ülke genelinde 61 milyar TL, Çorum'da ise 200 milyon TL esnaflara ve vatandaşlara destek sağlandığını sözlerine ekledi. - ÇORUM

Ahlatcı'dan Laçin'de esnaf turu
Ahlatcı'dan Laçin'de esnaf turu
Ahlatcı'dan Laçin'de esnaf turu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Angela Merkel Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sarp Akkaya Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz Özge Özpirinçci
Spor Burak Yılmaz Roland Garros Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ahlatcı'dan Laçin'de esnaf turu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 14:07:46. #1.13#

title