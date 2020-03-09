Ahlatcı'dan İdlib gazisine ziyaret
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ahlatcı'dan İdlib gazisine ziyaret - Haber
AK Parti, Çorum, İdlib, Güncel

Ahlatcı'dan İdlib gazisine ziyaret

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda yaralanan P. Kom. Uzm. Çavuş Salih Doğuhan Arslan'ı ziyaret etti.

09.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:39
Ahlatcı'dan İdlib gazisine ziyaret

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda yaralanan P. Kom. Uzm. Çavuş Salih Doğuhan Arslan'ı ziyaret etti.


AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve parti yöneticilerinin de bulunduğu ziyarette Gazi Uzman Çavuş Arslan ve ailesiyle bir süre görüşen AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, kahraman Mehmetçiğe geçmiş olsun dileklerini iletti.


Allah'ın devlete zeval vermemesi için temenni de bulunan Ahlatcı, "Hain saldırının ardından İHA ve SİHA'larla 3 bine yakın rejim askeri öldürülürken, birçok hedef vuruldu. O beğenmedikleri İHA ve SİHA'lar varya onlarla yok ettik. Yerli ve milli silah sanayi derken bunu kast ediyorduk" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir emri ile savaşmaya hazır olduğunu dile getiren Ahlatcı, "Benimde bir evladım var oda feda olsun memlekemize.Ben inanıyorum ki kadınıyla, erkeğiyle herkes oraya gider. Türk milleti askerinin yanında. Dualarımız sizinle. Allah ordumuzu korusun ve muzaffer eylesin" dedi.


"Geri döneceğim birliğimden başka yere de gitmem"


Ziyaretlerinden dolayı AK Partili yöneticilere teşekkür eden Piyade Komando Uzman Çavuş Salih Doğuhan Arslan da, raporunun bitmesinin ardından görev yerine döneceğini belirterek, "Başka yere gitmem. Görev yerime geri döneceğim" dedi. - ÇORUM

İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi Haber
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Haber
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto Haber
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto
Putin'e petrol darbesi! Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi Haber
Putin'e petrol darbesi! Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor Haber
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Dilek Yaman Muhterem Nur Demet Akalın
Spor Falcao Berkay Şahin Malcolm Thomas Fatih Karagümrük Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Sivasspor
Şu an buradasınız: Ahlatcı'dan İdlib gazisine ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 13:05:38. #1.14#