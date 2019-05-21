Ahlatcı'dan "Havaalanı" ve "Demiryolu" ile İlgili Önemli Açıklamalar

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, "Biz evimizin önüne asfalt istemiyoruz. Çorum'un bir evladı olarak Çorum'u büyütmenin geliştirmenin yollarını arıyoruz"

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, gazetecilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Ahlatcı, iftar buluşmasında Çorum'a kazandırılması için mücadele ettikleri önemli yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Çorum'a gelen her bakandan havaalanı istediklerini açıklayan Ahlatcı, "Seçim döneminde ilk olarak kente gelen spor bakanımıza havaalanı isteğimizi ilettik. Kendisi spor bakanı olduğunu hatırlatarak bu ulaşım yatırım dedi. Biz de bilgisi dahilinde ileride havaalanı ve hızlı tren hususunda mevzu gündeme geldiğinde desteğini istediğimizi izah ettik. Böylece yolculuğa başladık. Aldığımız gücün asıl kaynağı basınımızın temsilcileridir. Kamuoyunun doğru haber almasında sizin emeğiniz yadsınamaz" dedi.

"Çorum'a tren ve havalimanı neden istiyoruz?" diyen Ahlatcı, "Çorum büyük şehir olmuş üniversiteli öğrenci sayısı 20 bin değil, 100 bine ulaşmış, otomobil devleri büyük yatırımcılar fabrika açmış, gelişmiş bir sanayi istiyoruz. Ulaşımı olmayan hiçbir yerde sanayi gelişemez. Çorum haritasını sürekli yanımda taşıyorum. Haritayı açıp baktığımızda Çorum'da ne havaalanı ne demiryolu var. Samsun'dan çıkan tren yolu bile sanki Çorum'u es geçiyor. Çorum'un ihracatı 894 milyon dolar. Örneğin, Yozgat'ın ihracatı 10 milyon dolar. Amasya'nın ihracatı 110 milyon dolar. Büyük şehir olan Samsun'un ihracatı 634 milyon dolar yani Çorum'dan daha az. Biz kendimizi küçük göremeyiz. Biz Anadolu kaplanı olarak yola çıktık. Biz ya Anadolu kaplanı olacağız ya da kedi olacağız. Ben AK Parti İl Başkanı olarak Anadolu kedisi olmaya razı değilim" diye konuştu.

"Çorum halkının desteğini bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorum ziyaretinde tren müjdesini verdiğini hatırlatan Ahlatcı, "Demiryolu yatırımı elde. İkinci ve daha önemli talebimiz havaalanı. Biz Çorumlular olarak Ankara ve İstanbul'a uçmak için değil, kargo taşımacılığı için havaalanı istiyoruz. Samsun, Amasya, Sinop, Yozgat, Tokat, Kastamonu'ya havaalanı yapılırken Çorum'a neden yapılmadığını sorgulamak hakkımız. Ulaştırma Bakanımızı ziyaret ettik. Havaalanı gündem oldu. Bu konuda inanılmaz mesafe kat ettik. Seçim döneminde bazılarında boş vaat izlenimi uyanmış olabilir. Seçimden önce ne dediysem seçimden sonra hepsini yapmanın peşindeyim. Ama arkamda Çorum'un desteği lazım. Çorum haritasını ulaştırma bakanına açtık. Ulaştırma Bakanımıza Çorum ziyaretinde Şehit Erol Olçok Havalimanı ismiyle maket uçak hediye etmiştim. Sayın Bakanımız o maketi görüp soranlara Çorum'a havaalanı açacaklarını söylüyormuş. Havaalanı birinci ağızdan müjdeyi aldık. Bunu il başkanlığımda başarabilirsem Çorum'un evladı olarak başka beklentim yok. İkinci mesele karayolu ağımız oldu. Çorum'un çevre ilçeleri ile karayolu ağının durumu iyi değil. Osmancık, İskilip, Ortaköy yolu başta olmak üzere tüm karayolu ağımızda çalışma başladı" şeklinde konuştu.

"Pastadan payımızı almak için mücadele edeceğiz"

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki trafik akışı ve savunma sanayi ile ilgili açıklamalarda bulunan Ahlatcı, şunları kaydetti;

"Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi önü kazalara davetiye çıkarıyor. Tam bu alanın karşısı sağlık üniversitesi yapılacak. Ankara-Çorum istikametinde dalma kavşak yapılmasını talep ettik, bu konuda Karayolları Genel Müdürü'ne talimatı verdi. Sağlık sektöründe benim anlamakta zorlandığım ama o günün şartlarında bir uygulama var. Devlet Hastanesi kapatıldı. Birinci kademe aile hekimleri, 2. Kademe devlet hastanesi, üçüncü kademe üs düzey bizdeki eğitim araştırma hastanesi. Diğer basamaklar olmayınca vatandaş Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gidiyor. Bir profesör günlük 250 hastaya bakıyor. Sağlık Bakanımızdan özellikle istirham ettik. Bayramdan sonra Sağlık Bakan yardımcımız gelecek. Eski bloklar yıkılacak, yeni C blok 250 yataklı yeni devlet hastanesi olarak hizmet verecek. Sağlık Bakanımızdan sözü aldık. Aksi takdirde araştırma hastanesi sağlık hizmeti veremeyecek hale gelecek. Devlet hastanesi Çorum'a yeniden kazandırılacak. Ayrıca kanser hastalarının tespitinde PT/CT cihazı Çorum'a gönderilecek. Çorum'da ölüm oranlarında birinci sırada kanser hastaları geliyor. Ankara ve Samsun illerine sevk var. Bu cihazla teşhis ve tedavi çözülecek. Savunma Bakanımızla görüştük. Askerlik Kanunu bu ay çıkacak. Şeker Fabrikası karşısı Çeşmeören YİBO acemi birliği olacak. En az üç bin kişi kapasiteli olacak. Savunma Sanayi Bakanlığı heyeti gelecek. Ankara'da üretilen bazı savunma sanayi ürünleri Çorum'a gönderilecek. Sanayicilerle yerli ve milli sanayiye üretim konusunda çalışma yapılacak. Yan sanayi ve sanayi açısından önemli olacak. Çünkü Devlet 10 yıl alım garantisi veriyor. Ramazan ayından sonra İçişleri, Adalet ve Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan randevu talep ettik. Köy yolları, adalet yatırımları ele alınacak. Önceliğimiz, hayalimiz ve bütün mesaimi harcayacağım meseleler havaalanı ve devlet hastanesi. Çocuklarımız için, çevre illerde olup biz de olmayan yatırımların kazandırılması için, pastadan payımızı almak için mücadele edeceğiz" - ÇORUM

Kaynak: İHA