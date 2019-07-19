Ahlatcı'dan hastalara ziyaret

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Ahlatcı, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.Ahlatcı, ayrıca yeni doğan ünitesini de ziyaret ederek burada çocuk sahibi olan ailelerine mutluluğuna ortak oldu.

Ziyaret sonunda Ahlatcı, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mesut Sezikli ve hastane yönetcileri ile bir araya gelerek hastanenin durumu hakkında bilgi aldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA