Ahlatcı: "Çorum'u uçuracak müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek"

26.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:15

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum'un taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti.



AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Ankara'da partisince İl Başkanları Toplantısı'nda katıldı. Toplantıda söz alan Ahlatcı, Çorum'un kamuoyunun beklentileri hakkında bilgi verdi.



Çorum'a yapılması planlanan acemi birliği, yeni devlet hastanesi, hızlı tren projesi hakkında bilgi veren Ahlatcı, Çorum'un öncelikli talepleri arasında yer alan başka bir konuyla ilgili müjdeyi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ının kendisinin vermesini isteyerek Çorum'a davet etti.



Ahlatcı'nın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan acemi birliği kurulması, eski hastanenin yerine 150 yataklı Devlet Hastanesi yapılması, hızlı tren projesinin de 2021 yılında başlatılması için ilgili bakanlıklara talimat verdi. - ÇORUM

Kaynak: İHA