Ahlat ve Malazgirt'te evlenen 30 çifte İnegöl'den mobilya desteği İnegöl Belediyesi ve İnegöl Ticaret Sanayi Odası işbirliğiyle, evlenecek 30 çifte mobilya desteğinde bulunuldu.

İnegöl Belediyesi ve İnegöl Ticaret Sanayi Odası işbirliğiyle, evlenecek 30 çifte mobilya desteğinde bulunuldu.

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) aracılığıyla, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerindeki çiftlere yardım yapıldı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yardıma muhtaç ailelerin her zaman yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İnegöl Belediyemiz ve İnegöl Ticaret Sanayi Odası işbirliğinde 1071 Malazgirt Zaferinin 949'uncu yılında Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde pandemi nedeniyle düğünleri-nikahları ertelenen, maddi yetersizlikler yüzünden evlenemeyen 30 gelin ve damat adayının mobilyalarını İnegöl'den göndererek yardımda bulunduk. Bu vesile ile yardımcı olan iş adamlarımıza, mobilyacılarımıza teşekkür ediyorum. Evlenecek olan çiftlerimize de bir ömür boyu mutluluklar."

Kaynak: AA