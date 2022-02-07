Ahlat'tan Suriye'ye 2 tır yardım

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bitlis'in Ahlat Müftülüğü öncülüğünde düzenlenen 'İdlip İçin Yolun İyilik Olsun' kampanyası kapsamında Suriye'ye 2 tır yardım malzemesi gönderildi.

Ahlat İlçe Müftülüğü öncülüğünde düzenlenen yardım kampanyasına Ahlat Belediyesi ve Ovakışla Belediyesi de destek verdi. Kampanya kapsamında toplanan yakacak, giyim ve gıda malzemelerinden oluşan 2 tır Suriye'ye uğurlandı. Ahlat Park AVM önünde düzenlenen uğurlama programına Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Ahlat Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık ve din görevlileri katıldı. Burada konuşan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Ahlat İlçe Müftülüğüyle beraber başlatmış oldukları bu yardım kampanyasından dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hayır ve hasenat işleriyle ebed müddet uğraşan bir devlet kültüründen geliyoruz. Biz Selçuklunun ve Osmanlı'nın bu coğrafyada başlattığı bin 500 yıllık İslam geleneğini devam ettiriyoruz. Bu vesileyle de bu yardımlar sadece İslamlar için değil insanlık içinde koşuyoruz. Nerede bir mazlum varsa devletimiz oradadır. Bu kültürle hareket ediyoruz. Bu İslam'ın bir kültürüdür. Bu bizim insanlığımızın bir gereğidir. Bu vesileyle de burada emeği geçen tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımızı kutluyoruz. Cenab-ı Hak Suriye'deki mazlum ve gariban vatandaşlarımıza da yardım etsin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün kudretiyle nerede bir mazlum varsa onun yanındadır. Bizde her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Ahlat İlçe Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık ise Ahlat Müftülüğü olarak 10 gün önce başlattıkları yardım kampanyasında toplanan yardımları 2 tır halinde Suriye'ye uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Uyanık, "Kampanya kapsamında toplanan 13 ton kömür, 70 adet soba, 2 ton un, 1,5 ton kuru fasulye, 10 ton patates ve 4 ton gıda maddesi ve 4 ton giyim malzemesi olmak üzere 2 tır malzemeyi Suriye'deki mazlum ve gariban kardeşlerimize gönderiyoruz. Bize bu kampanyada destek veren ve tır tahsisinde bulunan Ahlat Belediye Başkanımız Abdulalim Mümtaz Çoban'a, kamyon tahsisinde bulunan Ovakışla Belediye Başkanımız Abdurrahim Altındal'a çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca kampanya süresince destek veren kurum personellerimize ve imam arkadaşlarımıza ve halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah bu necip millete hiçbir zaman keder ve sıkıntı vermesin inşallah. Dünyanın hangi noktasında nerede bir mazlum varsa milletimiz onlara hep elini uzatmıştır ve bundan sonrada uzatacaktır. Devletimize Allah zeval vermesin. Çünkü bir millet hiçbir zaman devletsiz olmaz. Devletsiz olan milletlerin halini görüyoruz. Kaç yıldır millet ve devlet olarak mazlum insanlara yardım eli uzatıyoruz. Rabbim hiç kimseyi devletsiz bırakmasın, hiç kimsenin birliğini, beraberliğini bozmasın. Allah bizim birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın. Birliğimizi, dirliğimizi bozanlara da fırsat vermesin" diye konuştu. - BİTLİS