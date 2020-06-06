Ahlat'tan kısa kısa Ahlat Belediyesi tarafından yeni yaptırılan şehirler arası otobüs terminalinin inşaat çalışmalarında sona gelindi.

Ahlat Belediyesi tarafından yeni yaptırılan şehirler arası otobüs terminalinin inşaat çalışmalarında sona gelindi.

Kaymakam Erkan İsa Erat, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan ile terminalin inşaat çalışmalarını inceledi.

İnşaatı gezen Kaymakam Erat, yapımı bitme aşamasına gelen yeni şehirler arası otobüs terminalinin hayırlı olmasını diledi.

Kaymakam Erat'tan okul ziyareti

Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Erzen Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ile okulu ziyaret eden Erat, idarecilerle görüştü.

Erat, okulda voleybol ve basketbol sahasının yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA