Ahlat'tan İdlib'e 3 tır yardım malzemesi gönderildi
Bitlis'in Ahlat ilçesinde İHH Bitlis Temsilciliği öncülüğünde, İdlib'deki ihtiyaç sahipleri için başlatılan kampanya kapsamında toplanan yapı malzemeleri Suriye'ye gönderildi.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde İHH Bitlis Temsilciliği öncülüğünde, İdlib'deki ihtiyaç sahipleri için başlatılan kampanya kapsamında toplanan yapı malzemeleri Suriye'ye gönderildi.
İHH Bitlis Temsilciliği, Memur-Sen Bitlis Şubesi ile Tatvan Eğitim Kültür ve İnsani Hakları Derneğince (TEKDER) yürütülen kampanya kapsamında 3 tır briket toplandı.
Briketlerin yüklendiği tırlar, İHH Bitlis Şube Başkanı Muzaffer Taşcan, Tatvan TEKDER Başkanı Fırat Kıranşal, Memur-Sen Bitlis Şubesi Başkan Yardımcısı Rafet Akgün, Eğitim Bir-Sen Ahlat Şube Başkanı Orhan Hamitoğlu ve hayırseverlerin katıldığı törenle uğurlandı.