Ahlat'tan İdlib'e 3 tır yardım malzemesi gönderildi
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Ahlat'tan İdlib'e 3 tır yardım malzemesi gönderildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde İHH Bitlis Temsilciliği öncülüğünde, İdlib'deki ihtiyaç sahipleri için başlatılan kampanya kapsamında toplanan yapı malzemeleri Suriye'ye gönderildi.

11.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:48
Ahlat'tan İdlib'e 3 tır yardım malzemesi gönderildi

'in ilçesinde Bitlis Temsilciliği öncülüğünde, 'deki ihtiyaç sahipleri için başlatılan kampanya kapsamında toplanan yapı malzemeleri Suriye'ye gönderildi.

İHH Bitlis Temsilciliği, Memur-Sen Bitlis Şubesi ile Tatvan Eğitim Kültür ve İnsani Hakları Derneğince (TEKDER) yürütülen kampanya kapsamında 3 tır briket toplandı.

Briketlerin yüklendiği tırlar, İHH Bitlis Şube Başkanı Muzaffer Taşcan, Tatvan TEKDER Başkanı Fırat Kıranşal, Memur-Sen Bitlis Şubesi Başkan Yardımcısı Rafet Akgün, Eğitim Bir-Sen Ahlat Şube Başkanı Orhan Hamitoğlu ve hayırseverlerin katıldığı törenle uğurlandı.

Kaynak: AA
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