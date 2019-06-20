Ahlat'taki yaz Kur'an kurslarına ilgi

Diyanet İşleri Başkanlığının "Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun" sloganıyla başlattığı yaz Kur'an kursları Ahlat ilçesinde yoğun ilgi görüyor.

Yaz Kur'an kurslarını ziyaret eden İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu, İyiler Camisi ve Halime Hatun Kız Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

Burada kurs öğrencilerine dondurma ikram eden İmamoğlu, Kur'an öğrenmenin faziletini anlattı.

Kur'an kursları hakkında bilgi veren İmamoğlu, 17 Haziran'da başlayan yaz Kur'an kurslarının 9 Ağustos'ta sona ereceğini söyledi.

Yaz Kur'an kursu için kayıtların devam ettiğini belirten İmamoğlu, kursa katılan öğrencilere Kur'an eğitiminin yanı sıra ibadet, güzel ahlak, itikat, siyer derslerinde verilerek, sosyal ve kültürel etkinliklerin ise sık sık düzenleneceğini ifade etti.

Kaynak: AA