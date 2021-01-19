Ahlat'taki tarihi yapılar beyaz örtüyle kaplandı
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Ahlat'taki tarihi yapılar beyaz örtüyle kaplandı

19.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:04

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan tarihi yapılar güzel görüntüler oluşturdu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan tarihi yapılar güzel görüntüler oluşturdu.

Bünyesinde barındırdığı çok sayıda tarihi eserle ön plana çıkan Ahlat, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı Selçuklu Meydan Mezarlığı, kubbeleri beyaza bürünen tarihi kümbetler ve mağara evler gibi çok sayıda tarihi mekan, kar yağışı sonrası seyrine doyumsuz manzaralara sahne oldu.

Fotoğraf tutkunları da karla bütünleşen, üzerinde yazılar, kabartmalar, nakış ve işlemeler bulunan mezar taşlarını fotoğrafladı.

Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği Başkanı Samet Adıyaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede beyaza bürünen tarihi alanlarda güzel görüntülerin ortaya çıktığını söyledi.

Tarihe ve doğal güzelliklere tanıklık etmek isteyenlerin Ahlat'ı görmesi gerektiğini belirten Adıyaman, "Tarihi alanlarımızdan Selçuklu Mezarlığı, Harabaşehir bölgemiz, Akkoyunlular döneminden kalma köprümüzde kartpostallık görüntüler oluştu. Tüm doğaseverleri ve gezginleri, Ahlat'a, bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz." dedi.

Ahlat'taki tarihi yapılar beyaz örtüyle kaplandı
Ahlat'taki tarihi yapılar beyaz örtüyle kaplandı
Ahlat'taki tarihi yapılar beyaz örtüyle kaplandı
Ahlat'taki tarihi yapılar beyaz örtüyle kaplandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman

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