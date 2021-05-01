Ahlat'taki tarihi mekanlarda tam kapanma sessizliği
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Ahlat'taki tarihi mekanlarda tam kapanma sessizliği

Ahlat'taki tarihi mekanlarda tam kapanma sessizliği
Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman - Haberler | Güncel

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle tarihi mekanlar sessizliğe büründü.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle tarihi mekanlar sessizliğe büründü.

Tarihi yapıları ve zengin doğasıyla yılın her mevsimi ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı ilçede tam kapanmayla cadde ve sokaklar da boş kaldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan Selçuklu Meydan Mezarlığı başta olmak üzere, kümbetler, Harabeşehir mahallesi, bayındır köprüsü ve şelalesi ile tarihi birçok yapıda tam kapanma nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Tam kapanmaya ilçede vatandaşların uyduğu görülürken, güvenlik güçleri ise denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman

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