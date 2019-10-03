Ahlat'taki okullarda çalışacak 55 kişi kurayla belirlendi

03.10.2019 16:05

Bitlis'in Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda çalıştırılacak olan işçilerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.



İş-Kur tarafından Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda çalıştırılacak olan işçilerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda yapılan kura çekimi, Noter huzurunda ve kamera kaydı altında gerçekleşti.



Gerçekleşen kura çekimi sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Ahlat ilçe merkezi ve belirlenen köylerde İş-Kur tarafından Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında çalıştırılacak işçileri yine önceki yıllarda olduğu gibi Noter huzurunda kurayla belirlediklerini söyledi. Özden, başvuruda bulunan bin 358 kişi arasında yapılan kura çekilişi sonrasında çalışacak 55 kişi belirlendiğini ve kurada ismi çıkanların 7 Ekim 2019 tarihinden itibaren 9 ay süreyle belirlenen köy ve ilçe merkezindeki okullarda çalıştırılacağını ifade etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA