Ahlat'taki öğrencilere kitap desteği
Antalya Ahlat Eğitim Kültür Derneği, Ahlat ilçesindeki Çağrıbey İlkokulu kütüphanesine 14 koli kitap desteğinde bulundu.
19.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:10
Antalya Ahlat Eğitim Kültür Derneği, Ahlat ilçesindeki Çağrıbey İlkokulu kütüphanesine 14 koli kitap desteğinde bulundu.
Antalya Ahlat Eğitim Kültür Derneği Başkanı Şahap Koçalp, yaptığı açıklamada, ilçede yeni açılan Çağrıbey İlkokulu kütüphanesine kitap gönderdiklerini belirtti.
Kitapların okula teslim edildiğini bildiren Koçalp, öğrencilere başarılar diledi.
Kaynak: AA