Ahlat'taki Malazgirt kutlamalarında okçuluk sporuna büyük ilgi
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Ahlat'taki Malazgirt kutlamalarında okçuluk sporuna büyük ilgi

Ahlat'taki Malazgirt kutlamalarında okçuluk sporuna büyük ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümü kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nda Okçular Vakfı tarafından kurulan okçuluk spor alanlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümü kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nda Okçular Vakfı tarafından kurulan okçuluk spor alanlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Çarho mevkiindeki "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı" ve "Ahlat Millet Bahçesi"ne gelen vatandaşlar etkinlik alanında kurulan ok atış parkurunda sıraya girerek ok atmanın heyecanını yaşıyor. Okçuluk alanında oluşturulan bölümlerde sıraya giren 7'den 70'e her yaş grubundan vatandaş Okçular Vakfı tarafından görevlendirilen uzman kişiler tarafından kısa bir eğitimden sonra ok atma çalışmaları yapıyor. Okçuluk spor alanında vatandaşlara okçuluk eğitimleri veren Ahlat Selçuklu Okçuluk Spor Kulübü Derneği Başkanı Bülent Akarsu, "1071 etkinliklerinden dolayı burada kutlamalarda atış alanında Okçular Vakfı'nın düzenlemiş olduğu yerde gelen misafirlerimiz, gençlerimiz hem ok atmayı öğreniyor hem hevesle ok atışlarını yapıyor. Ben kendim yaptığım yaylarla Ahlat'ta ilk yay ustası olarak hizmet vermekteyim. Okçuluğu çok seviyorum. 1071 etkinliklerinin burada olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Çok memnunuz başta Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz. Etkinlikler hakikaten dolu dolu geçiyor. Pandemi sürecinden dolayı biraz kısıtlı da olsa bu tür etkinlikler bizi ziyadesiyle memnun ediyor" dedi.

Ok atan minik çocuklardan Nursima Akarsu da, "Okçulukla ilgileniyorum 3 senedir. Çok güzel bir spor. Tüm gençlere öneririm" diye konuştu. Etkinliğe Katar'dan katılan okçu Lolwa Almalki de, "Festivale Katar'dan geldim ve burada ok atıyoruz. Ok atmak çok güzel. Bence herkes denemeli. Mutlaka tavsiye ediyorum. Gençlere tavsiye ediyorum" dedi. - BİTLİS

Ahlat'taki Malazgirt kutlamalarında okçuluk sporuna büyük ilgi
Ahlat'taki Malazgirt kutlamalarında okçuluk sporuna büyük ilgi
Ahlat'taki Malazgirt kutlamalarında okçuluk sporuna büyük ilgi
Ahlat'taki Malazgirt kutlamalarında okçuluk sporuna büyük ilgi
Ahlat'taki Malazgirt kutlamalarında okçuluk sporuna büyük ilgi
Ahlat'taki Malazgirt kutlamalarında okçuluk sporuna büyük ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ahlat'taki Malazgirt kutlamalarında okçuluk sporuna büyük ilgi - Haberler Spor
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