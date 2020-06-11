Ahlat'taki Madavans Vadisi'nin "kesin korunacak hassas alan ilan"edilmesi sevindirdi
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Ahlat'taki Madavans Vadisi'nin "kesin korunacak hassas alan ilan"edilmesi sevindirdi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yüzlerce mağaranın bulunduğu Madavans Vadisi'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi sevinçle karşılandı.

Ahlat'taki Madavans Vadisi'nin
11.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:31

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yüzlerce mağaranın bulunduğu Madavans Vadisi'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi sevinçle karşılandı.

Kulaksız ve Tahtısüleyman mahallelerinin üst kısmında yer alan ve asırlardır ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin izlerini taşıyan vadi, yüzlerce mağaranın yanı sıra rengarenk açan çiçeklerle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen vadinin bu yönleriyle turizme kazandırılması hedefleniyor.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kilometrelerce uzunluğundaki Madavans Vadisi'nde yüzlerce mağaranın yanı sıra kaya oyuklarına yapılmış kiliselerin de bulunduğunu söyledi.

Vadinin asırlardır çeşitli medeniyetler tarafından yerleşke olarak kullanıldığını belirten Demirtaş, şöyle konuştu:

"Vadinin her iki tarafında binlerce mağara ve bu mağaraların çeşitli amaçlarla kullanıldığına dair işaretler var. Burası aslında arkeologların, eski çağ tarihçilerinin belli oranda sanat tarihi tarihçilerinin ilgi gösterdiği bir alan. Ama insanlığın kültür mirası olması nedeniyle buranın korunmasının insanlık için ne anlama geldiğine vurgu yapmak istiyorum. Çünkü buralar yeterince korunamadığı zaman insanlık kültür mirasının bir bölümünü kaybediyor ve her sene ne yazık ki böyle şeyler ülkemizde ve dünyada çokça şahit oluyoruz."

Bölgenin korunarak turizme kazandırılması gerektiğini vurgulayan Demirtaş, "Burayı, inançlara saygı ve kültürümüzün gereği, gelecek nesillere karşı olan borcumuzun edası noktasında korumamız gerekiyor. Alınan karar bu anlamda çok önemli ve bölge adına sevindirici." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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