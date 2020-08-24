Ahlat'taki etkinlikler coşkulu şekilde devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ahlat'taki etkinlikler coşkulu şekilde devam ediyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bu yıl 949'uncusu kutlanmaya başlanan Malazgirt Zaferi etkinlikleri coşkulu bir şekilde kutlanmaya devam ediyor.

Ahlat'taki etkinlikler coşkulu şekilde devam ediyor
24.08.2020 16:01 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:07

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bu yıl 949'uncusu kutlanmaya başlanan Malazgirt Zaferi etkinlikleri coşkulu bir şekilde kutlanmaya devam ediyor.

Çarho etkinlik alanında kutlamalar devam ederken açılan çadırlara ise vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, etkinliklerin yanı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin damga vuracağını belirtti. Etkinlikler ve külliye hakkında açıklama yapan Başkan Çoban, "Bu yıl dünyanın ve ülkemizin başında bulunan bir korona musibeti var. İnşallah Cenab-ı Hak bu insanlığı bu beladan kurtarır. Bizlerde bütün pandemi tedbirlerimizi alarak bu tarihi 1071 ruhunu yaşatmaya devam ediyoruz. İnsanlarımız zarar görmeden el sanatlarımızı, kültürümüzü, medeniyetimizi, sanatımızı ve zanaatımızı ifşa ederek burada hem etnospor faaliyetlerimizi ele alıyoruz ama bire bir temas gerektiren spor dallarımızın tamamını iptal ettik. Özellikle belediyelerimizin ilgisi bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Okçuluk Vakfının aracılığı ile yürüttüğümüz bu çalışmalar, Ahlat'ta ve tüm Türkiye'de yankı bulmaya başladı. Ama bu yıl bizim için daha önemli bir durum var. Festivalimizin de bir basamak olduğunu kabul edersek Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün Anadolu'ya birliği dirliği temsil eden. Cumhurbaşkanlığı Külliyesini armağan etmesi bin yıllık ecdat mirasına sahip çıkması bizleri bağımsızlığın bütün hücrelerini yaşadığımız bir heyecana kavuşturmuştur" diye konuştu.

Çarho'da bulunan 1071 Sultan Alparslan Otağına Trabzon Büyükşehir Belediyesi de bir stant açarak kentin çayını, fındığını, fındık ezmesini ve birçok kültürel mirasını tanıtıyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Erdem Zekeriya İskenderoğlu, Ahlat'ta olmaktan son derece mutlu ve gururlu olduklarını ifade ederek, "Anadolu'nun Fethi 1071 Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümünde Ahlat'ta bulunuyoruz. Obamızdaki çadırımızda Trabzon'daki yöresel ürünlerimizde tarihi değerlerimizi göstermek ve bu alanda bulunmak bizleri çok mutlu etti. Trabzon'umuzun sosyal hayatından, fındığından, çayından birçok ürünlerinden biz burada yerimizi aldık. Burada bulunmak hakikaten çok önemli biz bu sene ilk defa katıldık ve bu katılımdan dolayı da çok mutluyuz" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı 3. Sayfa
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı
DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü Dünya
DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı Magazin
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü Güncel
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim Medya
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı Ekonomi
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Son dakika! Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti
Son dakika! Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, sözleşme için masaya oturdu
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, sözleşme için masaya oturdu
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor
Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi
Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi
Kadın doktor, kediye kıyma verdiği için dövdüğünü iddia ettiği meslektaşı eşinden şikayetçi oldu
Kadın doktor, kediye kıyma verdiği için dövdüğünü iddia ettiği meslektaşı eşinden şikayetçi oldu
Ankara'da kadın cinayeti son anda önlendi
Ankara'da kadın cinayeti son anda önlendi
Kuzey Kore lideri komada mı? Sigara karşıtı internet sitesi kurulması iddiaları daha da güçlendirdi
Kuzey Kore lideri komada mı? Sigara karşıtı internet sitesi kurulması iddiaları daha da güçlendirdi
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu
Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Annesini eve kapatıp satırla rehin alan gence polis operasyonu
Annesini eve kapatıp satırla rehin alan gence polis operasyonu
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, kamera karşısında gözyaşlarına hakim olmadı
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, kamera karşısında gözyaşlarına hakim olmadı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada
'Gülümse her şey güzel olacak' diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap
"Gülümse her şey güzel olacak" diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Onur Saylak Şeyma Subaşı Merve Boluğur
Spor Ali Koç Erol Bulut Gökhan Gönül Ronald Koeman Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Sel Kozan Adana Bursa
Şu an buradasınız: Ahlat'taki etkinlikler coşkulu şekilde devam ediyor - Bitlis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 16:07:09. #1.15#
title