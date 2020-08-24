Ahlat'taki etkinlikler coşkulu şekilde devam ediyor Bitlis'in Ahlat ilçesinde bu yıl 949'uncusu kutlanmaya başlanan Malazgirt Zaferi etkinlikleri coşkulu bir şekilde kutlanmaya devam ediyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bu yıl 949'uncusu kutlanmaya başlanan Malazgirt Zaferi etkinlikleri coşkulu bir şekilde kutlanmaya devam ediyor.

Çarho etkinlik alanında kutlamalar devam ederken açılan çadırlara ise vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, etkinliklerin yanı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin damga vuracağını belirtti. Etkinlikler ve külliye hakkında açıklama yapan Başkan Çoban, "Bu yıl dünyanın ve ülkemizin başında bulunan bir korona musibeti var. İnşallah Cenab-ı Hak bu insanlığı bu beladan kurtarır. Bizlerde bütün pandemi tedbirlerimizi alarak bu tarihi 1071 ruhunu yaşatmaya devam ediyoruz. İnsanlarımız zarar görmeden el sanatlarımızı, kültürümüzü, medeniyetimizi, sanatımızı ve zanaatımızı ifşa ederek burada hem etnospor faaliyetlerimizi ele alıyoruz ama bire bir temas gerektiren spor dallarımızın tamamını iptal ettik. Özellikle belediyelerimizin ilgisi bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Okçuluk Vakfının aracılığı ile yürüttüğümüz bu çalışmalar, Ahlat'ta ve tüm Türkiye'de yankı bulmaya başladı. Ama bu yıl bizim için daha önemli bir durum var. Festivalimizin de bir basamak olduğunu kabul edersek Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün Anadolu'ya birliği dirliği temsil eden. Cumhurbaşkanlığı Külliyesini armağan etmesi bin yıllık ecdat mirasına sahip çıkması bizleri bağımsızlığın bütün hücrelerini yaşadığımız bir heyecana kavuşturmuştur" diye konuştu.

Çarho'da bulunan 1071 Sultan Alparslan Otağına Trabzon Büyükşehir Belediyesi de bir stant açarak kentin çayını, fındığını, fındık ezmesini ve birçok kültürel mirasını tanıtıyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Erdem Zekeriya İskenderoğlu, Ahlat'ta olmaktan son derece mutlu ve gururlu olduklarını ifade ederek, "Anadolu'nun Fethi 1071 Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümünde Ahlat'ta bulunuyoruz. Obamızdaki çadırımızda Trabzon'daki yöresel ürünlerimizde tarihi değerlerimizi göstermek ve bu alanda bulunmak bizleri çok mutlu etti. Trabzon'umuzun sosyal hayatından, fındığından, çayından birçok ürünlerinden biz burada yerimizi aldık. Burada bulunmak hakikaten çok önemli biz bu sene ilk defa katıldık ve bu katılımdan dolayı da çok mutluyuz" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA