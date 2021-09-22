Ahlat'taki dolunay ve yakamoz hayran bıraktı - Haberler
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Ahlat'taki dolunay ve yakamoz hayran bıraktı

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Ahlat'taki dolunay ve yakamoz hayran bıraktı

Dolunayın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz Bitlis'in Ahlat ilçesinde izleyenleri hayran bıraktı.

BİTLİS (İHA) - Dolunayın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz Bitlis'in Ahlat ilçesinde izleyenleri hayran bıraktı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası ortaya çıkan dolunayın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz görenleri mest etti. İlçede evlerinin balkonlarından Van Gölü'ndeki yakamozu izleyen vatandaşlar, kartpostallık görüntüyü cep telefonlarıyla kaydetti. Bazı vatandaşlar ilçenin sahilinde bulunan Öğretmenevi iskelesine inerek Van Gölü'nde oluşan yakamozu izledi. Bazı vatandaş çay eşliğinde manzaranın keyfini çıkarırken bazı vatandaşlar ise aileleri ile birlikte fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Bazı vatandaşların gölde oluşan yakamozdaki siluetleri ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı. - BİTLİS

Ahlat'taki dolunay ve yakamoz hayran bıraktı

Ahlat'taki dolunay ve yakamoz hayran bıraktı

Ahlat'taki dolunay ve yakamoz hayran bıraktı

Ahlat'taki dolunay ve yakamoz hayran bıraktı

Ahlat'taki dolunay ve yakamoz hayran bıraktı

Ahlat'taki dolunay ve yakamoz hayran bıraktı

Ahlat'taki dolunay ve yakamoz hayran bıraktı

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