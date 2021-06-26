Ahlat'ta YKS heyecanı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversite sınav merkezlerinden biri olarak belirlenen Bitlis'in Ahlat ilçesinde ilk defa Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşanıyor.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversite sınav merkezlerinden biri olarak belirlenen Bitlis'in Ahlat ilçesinde ilk defa Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşanıyor.

Ahlat ve Adilcevaz ilçesinden sabah erken saatlerde aileleriyle okul önlerine gelen adayların sınav heyecanı başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenciler sınava girecekleri merkezlere tek tek alınırken, aileler ise okul önünde çocukları için dua etti.

İlçedeki 7 merkezde yapılan sınavlara 2 bin 700 adayın girdiği belirtildi.

Öte yandan sınava geç geldiği için okula alınmayan bir öğrencinin velisi de görevlilere uzun süre durumu anlatmaya çalıştı. Geç kalan öğrenci sınava alınmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman