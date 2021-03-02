Ahlat'ta yeni kontrollü normalleşme dönemi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni kontrollü normalleşme dönemi başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli kentler dışında restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açıldı.

Yeni normalleşme sürecinin başladığı Ahlat ilçesinde kahvehane işletmecileri, uzun bir aranın ardından kepenk açtı.

İşletmeci Mahmut İlkbahar, yaptığı açıklamada, iş yerini açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Salgın nedeniyle uzun süredir iş yapamadıklarını anlatan İlkbahar, "Dün akşam Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla Bitlis'inde mavi listede yer aldığını öğrenerek mutlu olduk. Uzun aradan sonra iş yerimizi açarak müşterilerimizle bir arada olmanın sevincini yaşıyoruz. Kahvemizde kurallara uyarak çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah hep birlikte kurallara uyarak virüsü yeneceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman