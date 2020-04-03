Ahlat'ta yardım paralarının dağıtımı için 41 ekip oluşturuldu
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Bitlis, Ahlat, Yerel

Ahlat'ta yardım paralarının dağıtımı için 41 ekip oluşturuldu

Ahlat'ta yardım paralarının dağıtımı için 41 ekip oluşturuldu Ahlat Kaymakamlığı 3 bin 18 ihtiyaç sahibi aileye paralarını dağıtmak için 164 kişiden oluşan 41 ekip oluşturdu Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında verilmeye başlanan bin TL'lik ödemeler, Bitlis'in Ahlat ilçesinde...

03.04.2020 16:55 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:57
Ahlat'ta yardım paralarının dağıtımı için 41 ekip oluşturuldu

Ahlat'ta yardım paralarının dağıtımı için 41 ekip oluşturuldu

Ahlat Kaymakamlığı 3 bin 18 ihtiyaç sahibi aileye paralarını dağıtmak için 164 kişiden oluşan 41 ekip oluşturdu

BİTLİS - Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında verilmeye başlanan bin TL'lik ödemeler, Bitlis'in Ahlat ilçesinde ihtiyaç sahiplerine evlerinde teslim ediliyor.

Korona virüs salgını sonrası Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında sosyal yardım alan hanelere bin TL destek ödemesi 1 Nisan itibariyle başlamıştı. Paraların PTT şubelerinden verilmeye başlamasıyla oluşan yoğunluk nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İçişleri Bakanlığının il valiliklerine gönderdiği talimatlara göre yardım ödemelerinin ihtiyaç sahiplerine evlerinde ödenmesi kararı alınmıştı. Sosyal mesafenin de korunması amacıyla alınan tedbirler kapsamında Bitlis Valiliği himayelerinde Ahlat Kaymakamlığı tarafından da güvenlik güçleri, memurlar ve mahalle muhtarlarından olmak üzere ilçe genelinde hızlı dağıtım yapılması için 164 kişiden oluşan 41 ekip kuruldu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ahlat'ta belirlenen 3 bin 18 ihtiyaç sahibi aileye, oluşturulan ekipler tarafından PTT şubesinden alınan paralar evlere götürülerek teslim ediliyor.

Oluşturulan ekipler tarafından evlerine para götürülerek teslim edilen ihtiyaç sahibi Besna Elmas, verilen hizmetten son derece memnun olduklarını belirterek, "Bu paraya ihtiyacımız vardı. Allah devletimizden razı olsun. Yetkililere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bir diğer ihtiyaç sahibi Süheyla Türen de, "Allah devletin zevalini vermesin. Allah devletimizden razı olsun. Çok sağ olsunlar" ifadelerini kullandı.

Ahlat'ta yardım paralarının dağıtımı için 41 ekip oluşturuldu

Kaynak: İHA

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Ahlat'ta yardım paralarının dağıtımı için 41 ekip oluşturuldu
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