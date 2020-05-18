Ahlat'ta Vefa Sosyal Destek Komisyonu toplantısı düzenlendi
Bitlis'in Ahlat ilçesinde Vefa Sosyal Destek Komisyonu toplantısı düzenlendi.
18.05.2020 12:53 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:53
Bitlis'in Ahlat ilçesinde Vefa Sosyal Destek Komisyonu toplantısı düzenlendi.
Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı. Korona virüs ile ilgili ilçede yürütülen çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıda değerlendirilme yapılarak ilçenin durumu gözden geçirildi. Toplantıda ayrıca Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmaları da görüşülerek fikir alışverişinde bulunuldu. - BİTLİS
Kaynak: İHA