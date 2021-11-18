Ahlat'ta Vali Oktay Çağatay'a Çiftçi Dostu Şeref Belgesi Verildi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Bitlisli çiftçilere vermiş olduğu desteklerden dolayı Vali Oktay Çağatay'a "Çiftçi Dostu Şeref Belgesi" takdim etti.

Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden'in Çiftçi Dostu Şeref Belgesini vermesi akabinde, Vali Oktay Çağatay'a Ahlat'ın meşhur patatesinden ikram edildi.

Vali Oktay Çağatay daha sonra Ahlatlı çiftçilerin sıkıntıları dinleyip, Ahlat Ziraat Odası Başkanından Ahlat'ta gerçekleştirilen tarım faaliyetleri ile ilgili bilgiler aldı.

Ahlat Ziraat Odasında düzenlenen etkinliğe Vali Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Vekili Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, İl Tarım Müdürü Rıfat Çelik, Ahlatlı çiftçiler ve muhtarlar katıldı.

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