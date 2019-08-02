Ahlat'ta UMKE ekibine eğitim verildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) eğitim verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce Harabeşehir Mahallesi'nde kurulan kamp alanında verilen eğitimlerde personele teorik ve pratik bilgiler aktarıldı.

İki gün sürecek eğitim kapsamında engebelli arazide yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

UMKE Birim Sorumlusu Ömer Daşdemir, yaptığı açıklamada, bölgede olağan dışı durumlarda hasta ve yaralılara hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Kaynak: AA