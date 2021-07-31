Bungalov evler Ahlat turizmine katkı sağlayacak
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Bungalov evler Ahlat turizmine katkı sağlayacak

İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay - Haberler | Ekonomi

Bungalov evler Ahlat turizmine katkı sağlayacak Tarih ve doğal güzellikleriyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin turizm şehirlerinden biri olan Bitlis'in Ahlat ilçesinde konaklama sorununun çözümü için bungalov evler inşa ediliyor.

Bungalov evler Ahlat turizmine katkı sağlayacak

BİTLİS - Tarih ve doğal güzellikleriyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin turizm şehirlerinden biri olan Bitlis'in Ahlat ilçesinde konaklama sorununun çözümü için bungalov evler inşa ediliyor.

Türkiye'nin 'sakin şehir' unvanlı ilçelerinden biri olan Ahlat, özellikle yaz mevsiminde birçok yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. İçinde barındırdığı birçok tarihi yapının yanı sıra Van Gölü'ne güzel kıyıları bulunan Ahlat'ta konaklama sorununun çözümü için özel bir işletme tarafından Van Gölü kıyısında yapılan bungalov evler ilçe turizmine katkı sağlayacak. Bir ailenin rahatlıkla kalabileceği otel konforunda dizayn edilen bungalov evlere ilginin oldukça iyi olduğunu belirten işletmeci Furkan Serdar Tatlısu, "Ahlat'ta kalacak yer ihtiyacı olduğunu gördük. O yüzden burada ahşap evler tarzında bungalov otel yapmayı düşündük. Van Gölü çevresinde bir ilk yaptığımız. Ahlat'ın sakin şehir olduğu için ve havasının daha güzel olduğu için insanlar burayı tercih ediyor. Bizde otelden ve bu tarz ahşap bungalov evlerde ailelerin daha rahat kalabileceği, dışarı oturup sohbet edeceği, ateş yakıp başında oturabileceği bir işletme düşündük. O yüzden böyle bir yatırım yaptık. Yeni olmamıza rağmen ilgi beklentimizin üzerinde. Aileler daha çok tercih ediyor. Ahlat'ın daha güzel ve serin bir havası olduğu için özellikle Diyarbakır, Batman gibi illerimizden gelenler bu evleri daha çok tercih ediyor" dedi.

Diyarbakır'dan ailesi ile birlikte gelerek tatilini Ahlat'ta geçiren Batuhan Dindar ise yaz mevsiminde serin havası, güzel doğası, tarihi eserleri ve Van Gölü'ne güzel kıyıları olduğu için Ahlat'a geldiklerini söyledi. Dindar, "Diyarbakır'dan Van'a gezmek amacıyla çıktım. Van'a gittim gezilecek yerleri gezdim. Havası, suyu, insanları çok güzel çok beğendim. Daha sonrada Bitlis'in Ahlat ilçesine geldim. Yine aynı şekilde Ahlat'ın da suyu, havası, plajı çok güzel. Ahlat'ta kalacak yer arıyordum rast gele herhangi bir vatandaşa sordum burayı önerdiler. Geldim gördüm güzel yapılar yapmışlar. Ağaçtan yapma evler var. İnsanların ihtiyaçlarına uygun. Gayet güzel buldum. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Bungalov evler Ahlat turizmine katkı sağlayacak
Bungalov evler Ahlat turizmine katkı sağlayacak
Bungalov evler Ahlat turizmine katkı sağlayacak
Bungalov evler Ahlat turizmine katkı sağlayacak
Bungalov evler Ahlat turizmine katkı sağlayacak
Bungalov evler Ahlat turizmine katkı sağlayacak
Bungalov evler Ahlat turizmine katkı sağlayacak
Bungalov evler Ahlat turizmine katkı sağlayacak
Bungalov evler Ahlat turizmine katkı sağlayacak
Bungalov evler Ahlat turizmine katkı sağlayacak
Bungalov evler Ahlat turizmine katkı sağlayacak
Bungalov evler Ahlat turizmine katkı sağlayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay

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