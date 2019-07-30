Ahlat'ta traktör römorklarına reflektör takıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, trafik kurallarına uygun traktör kullanımını sağlamak amacıyla römorklara reflektör takıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik güvenlinin üst düzeye çıkarılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, ilçede hasat mevsiminde yaşanabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla traktör römorklarına reflektör takılması için çalışma başlatıldı.

İlçe genelinde kontrol noktaları ile hasat yapılan bölgelerde traktörleri denetleyen ekipler, römorklara karanlıkta görünmelerini sağlayacak reflektörler taktı.

Kaynak: AA